Đà Lạt: Du Khách Mua Đặc Sản Cơ Nguy Gặp Đồ Giả, Hàng Nhái

ĐÀ LẠT -- Nông sản Trung Quốc chen vào Việt Nam... và đủ thứ hàng giả, hàng nhái...Báo Công Thương kể rằng Thành Phố Đà Lạt đang mở chiếc dịch “Làm sạch” thị trường nông sản...Bản tin cho biết những đặc sản hấp dẫn của Đà Lạt thường được du khách mua về làm quà cho người thân nhưng đã và đang bị làm giả, nhái, nhập nhèm nguồn gốc… Thực tế này không chỉ khiến người tiêu dùng thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đến uy tín, thương hiệu chung của đặc sản Đà Lạt.Hiện nay, đặc sản được trồng, chế biến và đóng gói ngay tại Đà Lạt có rau, củ, quả sấy khô, hồng sấy, hồng treo công nghệ Nhật Bản, mứt dâu, kẹo dâu, nước cốt dâu, nước cốt chanh dây, chuối laba sấy dẻo, khoai lang dẻo, các sản phẩm từ atiso… Thị trường tiêu thụ chủ yếu là khách du lịch đến Đà Lạt chiếm trên 60%, đại lý phân phối ngoài tỉnh trên 30%. Thế nhưng, tại chợ Đà Lạt và các cơ sở kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt khác, lại đang bày bán rất nhiều loại hàng đặc sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, có màu sắc sặc sỡ, tươi ngon, bắt mắt như: Mứt mận, ô liu, mứt me, kiwi dẻo, mít sấy,… dưới nhãn mác “đặc sản Đà Lạt”.Báo Công Thương nói rằng thực trạng trên không chỉ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến trên 180 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, và kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt. Trước vấn nạn này, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã có nhiều nỗ lực đề ra giải pháp khắc phục, nhưng do sự phối hợp chưa nhịp nhàng, lực lượng quản lý thị trường quá mỏng, chế tài xử phạt chưa đủ sức răng đe…; nhiều quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập so với thực tiễn; một số văn bản pháp luật khi áp dụng trong xử phạt hành chính còn quy định chưa cụ thể, thiếu văn bản hướng dẫn, khó áp dụng… khiến kết quả vẫn chưa như mong muốn.Báo Công Thương cũng ghi về một thống kê:“Trong 10 tháng đầu năm 2018, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 1.446 vụ vi phạm; trong đó có 171 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.”