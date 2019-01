Nhận từ Bác sĩ Đỗ Văn Hội:



Đại diện của Đức Đai Lai Lạt Ma tại Bắc Mỹ là Ông Ngodup Tsering đọc diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Sắc Tộc và Liên Tôn lần thứ 13 do Tổ Chức Sáng Kiến Quyền Lực Công Dân Trung Hoa, đề tài nói về Tây Tạng.

Phỏng dịch bài phát biểu:

Phát biểu của Ông Ngodup Tsering,

Đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Bắc Mỹ,

Trong Đại Hội lần thứ 13 của tổ chức Sáng Kiến Quyền Lực Công Dân Trung Quốc





Kính thưa Tiến sĩ Yang Jianli,

Thưa các vị khách quý, quý bà và quý ông



Thật vinh dự khi tôi được tham dự Hội nghị Lãnh đạo Liên Sắc Tộc và Liên Tôn Giáo lần thứ 13 do tổ chức Sáng kiến Quyền lực Công dân Trung Quốc thực hiện. Hôm nay, ngày 10 tháng 12 là một ngày rất đặc biệt đối với người Tây Tạng, một ngày của niềm vui và kỷ niệm bởi vì vào ngày này năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được trao giải Nobel Hòa bình. Người Tây Tạng và những người ủng hộ Ngài trên toàn cầu, kỷ niệm ngày này với nhiều niềm vui và tự hào. Cảm ơn quý vị đã tổ chức hội nghị quan trọng vào ngày đặc biệt hôm nay.



Đã gần sáu mươi năm qua, Đức Pháp vương (DLLM) và khoảng 150.000 người Tây Tạng đã phải rời khỏi quê hương đi lưu vong. Đó cũng đánh dấu sáu mươi năm người Tây Tạng chịu đựng đau khổ tận cùng dưới chế độ đàn áp tàn bạo của Trung Cộng. Chế độ TC đã dùng đủ mọi cách từ cưỡng chế đến di dân, dụ dỗ, cải tạo nhằm tiêu diệt người dân Tây Tạng và những di sản văn hóa phong phú của họ trên quả địa cầu này. Các chính sách nhằm đồng hóa văn hóa, tội phạm hóa chính trị, loại ra ngoài lề kinh tế và hủy hoại môi trường của người dân Tây Tạng đã được TC thực hiện quyết liệt. Nhưng chúng tôi, người dân Tây Tạng trong và ngoài nước, đã chống lại hành động này. Mặt khác, người dân Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Chính quyền Trung ương Tây Tạng; đã không chỉ giữ cho vấn đề của Tây Tạng còn hiện hữu mà còn hồi phục tôn giáo và văn hóa lưu vong. Lãnh đạo của chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói lên sự thật rằng "Những cơn giông bão có thể thổi qua, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa Sự thật". Chính nghĩa của chúng tôi dựa trên Sự thật và Công lý, là những gì mà chúng tôi đang thực hiện.





Hôm nay cũng là Ngày Nhân quyền, ngày mà Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn QTNQ khoảng trên 50 năm trước (chính xác là 70 năm). Đó là một ngày sâu sắc cho toàn nhân loại. Thật không may, chúng ta thấy rất nhiều sự vi phạm và lạm dụng Nhân quyền bởi nhiều chính phủ và các quốc gia. Đáng chú ý nhất là chế độ Cộng sản ở Trung Quốc. Đã có những vi phạm nhân quyền rộng rãi đối với mọi sắc tộc, tín ngưỡng và tôn giáo, ví dụ như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ và chính người Trung Quốc. Tất cả các cộng đồng này đang phải đối mặt với sự thiếu vắng quyền cơ bản tại các quốc gia họ cư ngụ như tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, phẩm giá con người và nền pháp trị. Tất cả họ đang phải gánh chịu sự tàn bạo của chế độ Trung Cộng. Hơn 153 người Tây Tạng từ mọi tầng lớp, già trẻ, tu sĩ nam nữ, đã tự thiêu trong nỗ lực cuối cùng để tạo sự chú ý thế giới đối với nguyện vọng của họ là để HHDL (Đức Đạt Lai Lạt Ma) trở về nước và khôi phục tự do cho người dân Tây Tạng.



Tôi hy vọng thế giới sẽ nhận ra rằng 153 người này không phải là những kẻ khờ dại hay chỉ là con số. Họ là những con người thực sự như bạn và tôi. Tashi Wangchuk đã bị kết án năm năm tù vì đã tạo cơ hội cho trẻ nhỏ của chúng tôi học tiếng Tây Tạng tại trường học. Lạt Ma Panchen đã buộc phải thoái vị 25 năm trước, chúng tôi không thấy có dấu hiệu Ngài còn sống hay không. Phân nửa các tu viện bị phá hủy, các quan chức đảng CSTQ, những người vô thần, đã xông vào chiếm các tu viện và quản lý nó. Đây là những điều bất hạnh. Người Hồi giáo Uigyur (Duy Ngô Nhĩ) hiện đang phải đối mặt với cuộc đàn áp to lớn, có lẽ là một trong những cuộc áp bức lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Các nhà thờ cũng bị xúc phạm tương tự. Thật là bất hạnh khi chúng ta kỷ niệm ngày nhân quyền hôm nay. Làm thế nào chúng ta có thể ăn mừng khi còn có quá nhiều sự lạm dụng nhân quyền? Ý nghĩa của Ngày Nhân Quyền là gì, và trên thực tế, chính Liên Hiệp Quốc không thể làm gì được? Cộng đồng quốc tế cần phải đứng lên chống lại để LHQ và các cơ quan như UNHCR (Hôi Đồng Nhân Quyền LHQ) khỏi bị xem thường và nhạo bang nữa. Thông qua diễn đàn này tôi xin kiến nghị với Chính phủ Hoa Kỳ hãy lãnh đạo cuộc chiến chống lại những thủ phạm đang lạm dụng nhân quyền này.



Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển kinh tế rất quan trọng cho một quốc gia và người dân. Tuy nhiên, có những giá trị căn bản mà Hoa Kỳ dựa vào. Thật là bất hạnh khi mặc cả những giá trị quý giá đó đối với một số lợi ích kinh tế. Điều quan trọng phải hiểu rằng chúng ta cần Trung Quốc, nhưng Trung Quốc còn cần chúng ta có lẽ nhiều hơn nữa. Vì vậy, nó không chỉ là một chiều (chiều của Trung Quốc) và chúng ta không nên theo chiều đó của họ. Tuy nhiên, gần đây toàn cầu đẩy lui Trung Quốc chống lại cánh tay nối dài vươn ra và xâm nhập vào nhiều con đường khác nhau của đời sống, đây là dấu hiệu tích cực. Tôi dám nói rằng cộng đồng quốc tế ít nhất gần đây đã thức tỉnh từ giấc ngủ mê quá sâu trước khi bị Trung Quốc nuốt chửng.



Vấn đề Tây Tạng, đối với tôi, điều đang trở nên rõ ràng là họ (TC) muốn lấy đất nước và tài nguyên của chúng tôi chứ không phải người dân Tây Tạng. Mặt khác, không thể có lời đề nghị chân thành và thực tế nào để giải quyết vấn đề Tây Tạng hơn là đề nghị của HHDL và CTA (Central Tibetian Administration – Chính phủ Tây Tạng Trung Ương). Đó là MWA. Nó được đưa ra vì lợi ích của cả hai cộng đồng người Tây Tạng và Trung Quốc. MWA chấp nhận ở lại trong khuôn khổ Hiến pháp Trung Quốc và yêu cầu quyền tự trị thực sự cho người dân Tây Tạng như được ghi trong hiến pháp Trung Quốc. Tôi cũng muốn nói rõ rằng cuộc chiến của chúng tôi không phải chống lại nhân dân Trung Quốc mà là chống lại chế độ đàn áp ở Trung Quốc.



Cuối cùng, tôi kháng nghị và hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo và khiến Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng ở Tây Tạng và Tân Cương. Tôi hy vọng và cầu nguyện cho những nỗ lực của Sáng kiến Quyền lực Công dân Trung Quốc, để cuộc vận động dân chủ hóa Trung Quốc thành công. Đức DLLM đã nói trong bài phát biểu khi nhận giải Nobel, "Ở Trung Quốc, phong trào dân chủ phổ biến đã bị nghiền nát bởi lực lượng tàn bạo vào tháng 6 năm nay. Nhưng tôi không tin rằng các cuộc biểu tình là vô ích, bởi vì tinh thần tự do đã được khơi dậy trong người Trung Quốc, Trung Cộng không thể thoát khỏi tác động của tinh thần tự do này đang tràn lan nhiều nơi trên thế giới. Các sinh viên dũng cảm và những người ủng hộ họ đã cho giới lãnh đạo Trung Quốc và thế giới thấy gương những người của quốc gia vĩ đại đó. "



Hội nghị hôm nay là một minh chứng cho tinh thần và nỗ lực bất diệt của người dân Trung Quốc về dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm và bình đẳng.

Cầu chúc cho tình yêu và lòng trắc ẩn chiếm ưu thế; sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Cầu chúc tất cả sự khác biệt được giải quyết thông qua bất bạo động và đối thoại!

Cảm ơn quý vị!