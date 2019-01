Kinh Tế Trung Cộng Sẽ Thua Ấn Vì Dân Số Giảm

BEIJING - Dân số Hoa Lục giảm trong năm qua, là lần đầu tiên trong 70 năm, dù chính quyền Trung Cộng đã sửa luật gia đình năm 2016, cho phép vợ chồng sinh 2 con thay vì 1 con.Giờ đây, các nhà chuyên môn báo động nguy cơ khủng hoảng dân số sẽ gây áp lực với nền kinh tế đình đốn.Nước đông dân nhất thế giới dân số 1.4 tỉ chứng kiến tổng số hài nhi ra đời trong năm qua giảm 2.5 triệu, trái với dự đoán tăng 790,000, theo phân tích của 1 học giả làm việc tại Hoa Kỳ.Tiến sĩ Yi Fuxian làm việc nghiên cứu tại Unversity of Wisconsin-Madison là tiếng nói chỉ trích chính quyền Hoa Lục về chính sách 1 con, gần đây đã thu hút sự lưu ý của giới lãnh đạo Beijing. Tiến sĩ Yi phân tích các dữ liệu về sinh suất được công bố của các tỉnh khắp Hoa Lục, nói “Năm 2018 chuyển hướng lịch sử về dân số - khuynh hướng giảm sinh suất có thể trở thành không thể đảo ngược. Ông giải thích: 1 lý do là các đôi vợ chồng miễn cưỡng sinh con vì chi phí nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe tăng không ngừng. Theo ông, phụ nữ hạng tuổi sinh con cũng giảm. Số phụ nữ trong tuổi sinh con sẽ giảm trên 39% trong thập niên tới – nên chính sách 2 con không đủ để tăng sinh suất thích hợp.Tính toán của chuyên gia Yu cho thấy số người chết tại Hoa Lục trong năm qua là 11.58 triệu, và dân số toàn quốc giảm 1.27 triệu, là giảm lần đầu tiên từ 1949 cùng với tình trạng lão hóa tăng.Truyền thông đưa tin: sinh suất giữa Tháng 1 và Tháng 11-2018 của thành phố Qingdao, đông dân nhất tại bờ đông, giảm đến 21%.Tiến sĩ Yi cả quyết: chính quyền cần can thiệp ngay, kinh tế Hoa Lục sẽ thua kém Ấn Độ, là cường quốc Nam Á có dân số trẻ hơn.