VN Báo Động Dịch Cúm Gia Cầm 24 Ổ Dịch Lở Mồm Long Móng

Hàng trăm heo chết vì dịch.HANOI -- Chính phủ báo động về cả hai trận dịch lở mồm long móng, và cúm gia cầm... Tính ra có 24 ổ dịch lở mồm long móng tại 6 tỉnh, thành.Trong khi Báo Nhân Dân kể về hai trận dịch này ở Kon Tum, bản tin TTXVN kể về Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam,...Báo Nhân Dân kề rằng vào ngày 3-1, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum xác nhận, hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum có ba huyện xuất hiện dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn và dịch cúm gia cầm A/H5N6 là huyện Đăk Hà, huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi với hàng nghìn con gia cầm và hàng trăm con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy.Trước đó, từ ngày 28-12-2018 đến ngày 2-1-2019, ngành thú y các địa phương phát hiện dịch LMLM xuất hiện trên đàn lợn ở hai hộ dân ở thôn 1B, xã Đăk La huyện Đăk Hà và sáu hộ chăn nuôi khác thuộc khối phố 5, khối phố 6, khối phố 8, khối phố 10 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô. Tại huyện Ngọc Hồi, có hơn hai nghìn con gia cầm của một hộ chăn nuôi tại thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y bị nhiễm virut cúm A/H5N6.Ông Lê Đức Hùng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Đăk Tô xác nhận, dịch LMLM đã xuất hiện 4/11 khối phố của thị trấn. Ngoài yếu tố thời tiết nguyên nhân chủ yếu của việc xuất hiện dịch LMLM trên địa bàn chủ yếu là do gia súc không được tiêm phòng. Hiện nay, do việc chăn nuôi nhỏ lẻ, đa phần người nuôi lợn là các hộ gia đình khó khăn nên đàn lợn của các hộ gia đình này chỉ được tiêm phòng bệnh tả lợn theo chương trình hỗ trợ của Nhà nước, còn các bệnh khác thì hầu hết không được tiêm phòng nên nguy cơ xảy ra dịch rất cao.Cũng tại huyện Đăk Tô, qua kiểm tra tại Trung tâm Giết mổ gia súc tập trung của huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện này đã phát hiện được tám con heo thịt của Trung tâm mua về chờ giết mổ bị nhiễm bệnh LMLM. Mặc dù số heo này đã được lập biên bản và tiêu hủy nhưng người dân thị trấn Đăk Tô đang lo ngại đây là một trong những nguyên nhân gây bùng phát dịch LMLM trên địa bàn vì hiện nay, Trung tâm Giết mổ gia súc của huyện Đăk Tô là nơi cung cấp nguồn thịt lợn cho hầu hết người dân trên địa bàn thị trấn và các xã phụ cận.Bản tin TTXVN kể rằng “Dịch lở mồm long móng lây lan, diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương”...Theo Cục Thú y, từ đầu tháng 12/2018 đến nay, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam,...) làm nhiều gia súc mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy và đang có chiều hướng lây lan, diễn biến rất phức tạp.Trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng đang có diễn biến phức tạp, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị các địa phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều pháp nhằm nhanh chóng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.Bản tin ghi nhận thêm:“Tính đến hết ngày 3/1, cả nước hiện còn 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại xã Đông Hải, huyên Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (đã qua 16 ngày không có gia cầm mắc mới) và 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Tân Tiến, huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk (đã qua 15 ngày không có gia cầm mắc mới).Đối với bệnh lở mồm long móng, cả nước hiện có 24 ổ dịch xảy ra tại 6 tỉnh, thành phố. Cụ thể, Hà Nội còn 4 ổ dịch, Hoà Bình 2 ổ dịch, Bắc Ninh 9 ổ dịch, Hà Nam 2 ổ dịch, Hà Tĩnh 6 ổ dịch và Yên Bái 1 ổ dịch (chưa qua 21 ngày).”