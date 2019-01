(Xem: 280)

Bản tin báo The Leader đưa ra dự báo nhu cầu ngành dệt may gặp khó vào năm 2019. Hiện nay, 90% ngành dệt May Việt Nam là để xuất cảng. Dự báo về năm 2019, Tổng giám đốc Vinatex cho rằng, ngành dệt may sẽ không