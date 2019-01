Công Sở Mỹ Có Thể Đóng Cửa Cả Năm; Trump Định Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Trương Toàn Quốc Để Lấy Tiền Xây Tường Biên Giới

WASHINGTON - Trong ngày làm việc đầu tiên của QH thứ 116, Hạ Viện đã biểu quyết 2 đề luật về chi tiêu để công sở ngưng đóng cửa – cả 2 không gồm kinh phí xây tường biên giới theo yêu cầu của TT Trump.1 dự thảo là cấp khoản bổ túc để duy trì hoạt động của Bộ nội an, được thông qua với kết quả 239/192 phiếu, trong số này gồm 5 phiếu tán đồng của phe CH.Sau đó, Hạ Viện biểu quyết 1 gói riêng gồm chi tiêu trọn 6 năm để mở cửa các Bộ và cơ quan khác của chính quyền liên bang.Cả đa số Hạ Viện và lãnh đạo Hành Pháp chưa tỏ ra nhân nhượng - 2 bên định họp tại Bạch Ốc vào sáng Thứ Sáu để tìm điểm chung.Nhà báo tường thuật: PTT Mike Pence nói “Không có tường biên giới thì không có thỏa hiệp”.Trước các biểu quyết tại Hạ Viện, Bạch Ốc đã nhắn tin “sẽ phủ quyết”.Trước đó trong ngày, chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi phê bình ông Trump là phí phạm tiền bạc với tường biên giới, và xác quyết “Chúng tôi không dựng tường ngăn”.Thứ Năm là ngày thứ 13 công sở đóng cửa.Ngày Thứ Sáu chứng kiến lần đầu tiên lãnh đạo Hành Pháp và chủ tịch Hạ Viện, là 2 nhân vật quyền lực nhất liên bang, đối thoại tại Bạch Ốc trong sự mong đợi chấm dứt tình trạng đối đầu làm đóng cửa công sở.Khi tuyên thệ nhậm chức, dân biểu Pelosi hô hào hỗ trợ giới trung lưu, chống biến đổi khí hậu, bình đẳng giới tính và che chở trẻ em theo cha mẹ vượt biên. Bà Pelosi cũng đưa ra những cảnh báo với ông Trump – trong cuộc phỏng vấn của NBC, bà không loại trừ khả năng truy tố để luận tội TT.Trong khi đó, TT Trump tổ chức 1 “hoạt cảnh” dàn xếp vội vã tại Phòng thuyết trình với hàm ý không nhân nhượng – đứng giữa các thành viên của HĐ Biên Phòng, ông tuyên bố “Chưa bao giờ tôi có nhiều hậu thuẫn với lập trường về tường biên giới như trong tuần qua”.Nhà báo nhận xét: 2 bên khó có thể bất đồng hơn – dân biểu Pelosi là chính khách suốt đời trong khi ông Trump không là chính trị gia dù thắng cử bất ngờ.Tái thắng cử tuy không thuận lòng cử tri trẻ, bà Pelosi đã tự chứng tỏ khả năng chủ động trong tiến trình chính trị tại thủ đô. Bà đã từng vận động thông qua luật y tế gọi là ObamaCare, cũng không xa lạ với việc tranh đấu chống lại các TT của đảng CH.Dù tình thế biển chuyển thế nào, bà Pelosi sẵn sàng thích ứng, theo mô tả của Nadeam Elshami, cựu phụ tá của dân biểu Pelosi. Theo lời ông này, với quyết tâm và khả năng, bà Pelosi hiểu vấn đề, sẵn sàng nhìn thẳng mắt ông Trump để nói “Thưa TT, ông sai rồi – đó không là các dữ kiện”.TT Trump đã được nhắc nhở về hệ thống “tam quyền phân lập” – không lâu sau khi nhậm chức, dân biểu Pelosi gửi công văn mời TT đọc thông điệp về tình trạng liên bang vào ngày 29-1. Văn thư này bắt đầu với khuyến cáo: hiến pháp thiết lập 3 cơ chế quyền lực cùng tồn tại để kiểm soát lẫn nhau. Thư mời đầu năm trước của cựu chủ tịch Paul Ryan không gồm nội dung này.Trong suốt 1 tuần lễ, dân biểu Pelosi đã nhiều lần nhắc nhở ông Trump, và công chúng, rằng “sự tình đã khác”.Trong 1 phỏng vấn của New York Times, khi phóng viên hỏi “Bà có tự thấy bình đẳng với TT” thì bà đáp “Hiến pháp quy định thế”.Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi xác quyết: không thể giải quyết vấn đề an ninh biên giới cho tới khi công sở mở cửa làm việc lại.Bà Pelosi tuyên bố với nhà báo trưa Thứ Sáu: đã thảo luận với TT, đồng ý tiếp tục đối thoại, nhưng đã minh định với TT “không thể giải quyết vấn đề này cho tới khi công sở mở cửa”.Tin từ Bạch Ốc xác nhận: TT Trump không nhân nhượng, không ký đề luật chuẩn chi không gồm kinh phí xây tường biên giới.Sau cuộc họp tại Bạch Ốc, nghị sĩ DC Chuck Schumer loan báo: TT Trump sẵn sàng chấp nhận đóng cửa công sở nhiều tháng hay vài năm.Cùng lúc, báo Washington Post đưa tin: trong khi hàng trăm ngàn công chức làm việc không lương, các bộ trưởng cũng như PTT Mike Pence kỳ vọng được tăng lương 10,000/năm, hiệu lực từ ngày 5-1.Phóng viên nhận xét: các nghị sĩ của đảng CH tái tranh cử năm 2020 muốn TT Trump thỏa hiệp.Dân biểu Pelosi gọi việc xây tường biên giới là “vô đạo”.TT Trump xem xét nghiêm túc các chọn lựa khả năng để tìm cách chống đỡ lại Quốc Hội, gồm việc tuyên bố tình trạng khẩn trương toàn quốc, để lấy lại tiền tài trợ cho Bộ Quốc Phòng và nơi khác để giúp trả các phần của tường biên giới dọc theo biên giới Mỹ-Mễ, theo nhiều nguồn tin thân cận với cuộc thảo luận tại Bạch Ốc cho biết.TT Trump thừa nhận hôm Thứ Sáu trong cuộc họp báo rằng ông xem xét việc cho phép chính ông quyền tuyên bố tình trạng khẩn trương toàn quốc để giúp xây tường biên giới “vì an ninh quốc gia.”Theo CNN cuộc họp hôm Thứ Sáu giữa TT Trump và các lãnh đạo Dân Chủ đã kết thúc bằng những mô tả chia rẽ về những gì đã xảy ra.TT Trump nói rằng “ông để cho công sở đóng cửa một thời gian dài -- nhiều tháng hay ngay cả nhiều năm,” theo Lãnh Đạo Dân Chủ tại Thượng Viện là Thương Nghị Sĩ Chuck Sshumer, đã nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc.