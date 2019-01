Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Vui Tiệc Tân Niên Năm 2019

Trong tiệc tân niên.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam, (góc đường Westminster – Eulicd) vào lúc 11 giờ trưa Thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt (CLBHSV) đã tổ chức buổi tiếp tân đầu năm 2018.Tham dự buổi tiếp tân ngoài qúy vị thành viên trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Nam California, San Diego còn có sự tham dự của các cộng đồng, qúy vị nhân sĩ, trí thức, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương trong đó có:Giáo sư Nguyễn Song Thuận, người sáng lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, ông đã từng giữ chức Hội Trưởng CLB/HSV nhiều năm cùng phu nhân, một số giáo sư của các Trường Trung Học Gia Long, Petrus Ký, Lê Văn Duyệt tại Saigon trước năm 1975 trong đó các giáo sư Vũ Ngọc Mai, Nguyễn Tử Quý, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, một số Thầy, Cô giáo tại các trường và Trung Tâm Việt Ngữ, cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, TS Âu Vĩnh Hiền, TS Phạm Kim Long và phu nhân, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Kỹ Sư Tạ Trung (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali), ông Bùi Đức Uyên (Bưởi-CVA), ông Billy Lê (Đại Diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn), Bà Đặng Kim Trang và ông Nguyễn Văn Lực (CLB HSV San Diego), nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB Tình Nghệ Sĩ, ông Nguyễn Vĩnh Long phu quân của GSTS Phạm Thị Huê; các vị đại diện của: Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Tổng Hội Sinh Viên, Hội TQLC Nam Cali, một số các em học sinh, sinh viên…Điều hợp chương trình do Bác Sĩ Đinh Thái Sơn.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức tiền nhân và anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân do các thành viên trong ban hợp ca CLB/HSV và một số thầy, cô trong Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam Cali hát quốc ca.Sau phần nghi thức toàn thể ban hợp ca trên tay cầm mỗi người một ly rượu để cùng hát “Ly Rượu Mừng” chào mừng quan khách và mở màn cho buổi lễ.Tiếp theo, Bác sĩ Đinh Thái Sơn, giới thiệu Giáo Sư TS Phạm Thị Huê, Chủ Tịch CLB/HSV Nam California lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn và chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người.Bà nói: “Hôm nay là ngày đầu năm mới 2019, chúng ta hãy cùng chào đón nhau và cho nhau một tràng pháo tay thật lớn để biết rằng chúng ta còn những ngày bình an sống bên nhau. Có thể nói được rằng CLB/HSV là một sân chơi. Một sân chơi cho mọi lứa tuổi. Sân chơi của người Việt Nam, nếu quý vị còn tâm huyết đến lịch sử Việt Nam, với những dòng lịch sử oai hùng của cha ông chúng ta. Nếu quý vị còn thương yêu văn hóa Việt Nam, và nếu quý vị còn mong ước tiếng Việt được tồn tại trong những năm tới cho các thế hệ tới thì đây là sân chơi của quý vị. Sân chơi cho những người lớn tuổi.”Bà tiếp: “Xin qúy vị hãy cùng chúng tôi vô Ban Từ Điển để chúng ta tiếp tục hoàn tất bộ Từ Điển Việt Nam. Sân chơi cho các phụ huynh và cho các em, nếu qúy vị còn muốn các em trau dồi tiếng Việt; đó là Giải Gương Mẫu mà CLB/HSV đã bắt đầu từ năm 2010. Sân chơi của các văn nghệ sĩ nếu quý vị muốn tới để ca hát, để đóng kịch và nhất là để nói lên những tiếng nói của các vị anh hùng Việt Nam, và đó sân chơi chúng tôi mở rộng cho hết tất cả mọi người.Sân chơi vẫn còn rộng chỗ lắm, và chúng tôi cũng mong rằng quý vị đến hợp tác với chúng tôi để trong năm 2019 chúng tôi sẽ có những hoạt động là Sổ Tay Chính Tả Tập III sẽ phát hành trong năm nay, chúng tôi sẽ có Đại Nhạc Hội và chúng tôi sẽ có Giải Gương Mẫu cho tất cả các em từ Tiểu Học đến Đại Học, và đó chính là mục đích của CLB/HSV…”Chương trình văn nghệ mừng Xuân bắt đầu do hai MC, Quỳnh Hoa và Bích Trâm phụ trách lần lượt giới thiệu qua14 tiết mục trong đó có: đơn ca, song ca, các điệu múa do một số ca sĩ và bác sĩ như Dạ Lan, Ngọc Hân, Thụy Ân, Ngọc Vân, Ý Linh, Mai Linh, bác sĩ Nghiêm Toản, bác sĩ Thái, các em Huge, Mê Linh, Thuận Thiên, Hillary, Keira, trình bày các nhạc phẩm: Thì Thẩm Mùa Xuân, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Thuyền Viễn Xứ, Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca, Mẹ Tôi, Khúc Ca Đồng Tháp, Làng Tôi, Nếu Xuân Này Vắng Anh và một vũ khúc ngoạn mục do vũ đoàn Đình Luân trình diễn. Chương trình kết thúc tốt đẹp sau lời cám ơn của ban tổ chức.Trong lúc thưởng thức chương trình văn nghệ, ban tổ chức mời mọi người dùng bữa tiệc vui với các món ăn quê hương do hội khoản đãi.Được biết, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt được thành lập từ năm 2000 đến nay sau 19 năm hoạt động hiện có hàng trăm thành viên thường xuyên sinh hoạt, ngoài ra còn có Hùng Sử Việt San Diego, Chi nhánh tại Michigan và Virginia.”Hằng năm Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đều tồ chức Tân Niên, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch để đồng hương thân hữu có dịp gặp nhau, trao đổi những tin tức sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ…Mục đích của CLB/HSV nhằm:- Tạo niềm tin cho giới trẻ VN về nguồn gốc dân tộc của mình.- Hướng dẫn giới trẻ hiểu biết về lịch sử VN để giới trẻ hãnh diện về thành tích oai hùng của Tổ Tiên.- Phổ biến tài liệu văn hóa, lịch sử đến quần chúng, nhất là giới trẻ VN qua các hình thức: Thi, Văn, Ca, Vũ, Nhạc, Kịch, Hội Họa, Điêu Khắc, Tế Lễ, Thờ Phụng.- Thành lập các ban chuyên môn sáng tác Văn Học Nghệ Thuật để phổ biến lịch sử…Từ ngày thành lập đến nay, CLB/HSV đã tổ chức nhiều Đại Hội thành công. Hiện nay CLB/HSV đã lan có tại San Diego và một số tiểu bang khác tại Hoa Kỳ.Cần liên lạc với CLB/HSV xin gọi ĐT: 949-278-3758. Muốn tìm hiểu về CLB/HSV xin vào trang Web: http://www.hungsuviet.us.