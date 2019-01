Bão Số 1, Ma Túy, Chung Cư, Xây Nhà Không Phép...

Xuân NiệmBão tới... nhiều thiệt hại trong khi gần Tết.Bản tin VietnamNet kể về tình hình “Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết...”Do ảnh hưởng của bão số 1, các khu vực miền Tây liên tục có mưa gây thiệt nặng nề đã có người chết, bị thương, nhà cửa sập ở nhiều nơi.Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kèm giông lốc đã làm sập và tốc mái 117 căn nhà, ước thiệt hại gần 5 tỷ đồng.Đặc biệt giông lốc làm 6 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện cấp cứu.Báo Tuổi Trẻ kể: Trao đổi với Tuổi Trẻ quanh vụ tài xế container tông hàng loạt xe máy làm bốn người chết ở Long An mới đây bị phát hiện dương tính với ma túy, đại tá Trần Sơn, nguyên phó Phòng hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho hay đây là một thực trạng nhức nhối."Theo khảo sát khoảng 6 năm trước thì có hơn 30% tài xế xe container (bằng lái FC) dương tính với ma túy, đây là con số nhức nhối nhưng nhiều năm qua ngành giao thông dường như bất lực. Có người cho rằng lái xe siêu trường siêu trọng đi đường dài, tài xế phải sử dụng ma túy mới đủ sức "cày", có tài xế lên cơn nghiện phóng bạt mạng đến chỗ mua ma túy" - đại tá Trần Sơn nói.Báo Dân Trí kể: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, TPSG có khoảng 1.000 chung cư nhưng có đến 100 chung cư có phát sinh tranh chấp. Trong số 100 chung cư có phát sinh tranh chấp thì có đến 34 chung cư có tranh chấp đến mức Sở Xây dựng thành phố phải xem xét giải quyết.“Thành phố có khoảng 10 chung cư có mức độ tranh chấp gay gắt. Các tranh chấp chủ yếu xoay quanh các vấn đề như việc bàn giao, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư, quỹ quản lý vận hành chung cư”, ông Châu nói.Bản tin Zing kể về Sài Gòn: Trên đường đi khám thai, một phụ nữ bị xe tải cán tử vong.Vừa chạy xe máy đến gần vòng xoay ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.SG), một phụ nữ va chạm xe tải chạy cùng chiều, bị cuốn vào gầm tử vong tại chỗ.Lúc 5h15 sáng 4/1, chị N.T.C.H. (38 tuổi, ngụ Bình Dương) chạy xe máy biển số TP.SG lưu thông trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi TP.SG.Báo Bảo Vệ Pháp Luật kể: Hồi 16h30' ngày 3/1 tại bản Hua Nà, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.Đối tượng bị bắt là Quàng Thị Ngân, SN 1991 và Lò Thị Lan, SN 1999 cùng trú tại bản Lọng Cại, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu. Tang vật thu giữ gồm 17.451 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1.747,35 gam; 1 xe máy, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện xây dựng Sài Gòn: Tràn lan nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.Không thua kém gì huyện Bình Chánh, Hóc Môn cũng đang là điểm nóng của việc xây dựng không phép ở Tp.SG.Trong hơn 3 tháng đi thực hiện chuyên đề đô thị - xây dựng – bất động sản của Toà soạn, nhóm PV Môi trường & Đô thị điện tử đã thâm nhập vào rất nhiều đường dây chuyên bảo kê cho việc xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn Tp.HCM, trong đó 02 điểm nóng nhất là huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Người dân tự ý phân lô đất nông nghiệp với sự tiếp tay của các đầu nậu để xây dựng nhà cửa tràn lan nhưng hầu như các cơ quan chức năng không nhìn thấy mặc dù họ làm một cách công khai (!).Báo Thanh Niên kể về tương lai Sài Gòn: Thanh toán điện, nước, viện phí, học phí... không dùng tiền mặt.Đó là một trong những quy định tại Nghị quyết 02 của Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động.Phủ sóng 100% trường học, bệnh viện... Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ như yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng (NH), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, hoàn thành trước tháng 12.2019.Bản tin SOHA kể về Hà Nội cũng có người tử tế: Nhóm “Cứu hộ Hà Nội” gần 50 thành viên bao gồm các bạn sinh viên, công nhân hay người chạy xe ôm, là những người đã được cứu trợ trước đó và liên kết chung tay giúp đỡ những người khác.Thời gian đội cứu hộ ra đường giúp người từ 20h tối - 3h sáng mỗi ngày. Ban ngày họ đi học, làm công việc mưu sinh kiếm sống như bao người khác nhưng ban đêm, họ lại ra đường để giúp đời, giúp người mà chưa bao giờ nghĩ tới tư lợi riêng.Những trường hợp nhận sự hỗ trợ từ nhóm thường là những người đi xe bị thủng săm, hỏng lốp, hết xăng, không bất kể xe máy, xe đạp hay xe ba gác. Các thành viên là nam và nữ đều tận tình ra tay giúp đỡ trong khả năng của nhóm với hi vọng mong người đi đường lần sau sẽ không gặp sự cố và đi xe về nhà an toàn.Bản tin VOV kể chuyện: Đóng ma túy vào thùng các tông rồi gửi xe khách đi Hà Nội.Để che mắt lực lượng chức năng, Lò Văn Lả đã đóng số ma túy trên vào thùng các tông và gửi xe khách tuyến Sông Mã, Sơn La – Hà Nội.Chiều 2/1, tại bến xe Văn La thuộc tổ 6, phường Phú La, quận Hà Đông, (TP Hà Nội), Công an huyện Sông Mã phối hợp với công an huyện Sốp Cộp, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Phú La, quận Hà Đông và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.Báo Tin Tức kể: Vườn thú Hà Nội đốt lửa, lắp máy sưởi chống rét cho thú quý...Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, Vườn thú Hà Nội đã chống rét cho thú nuôi bằng cách đốt lửa, lắp máy sưởi, căng bạt để chắn gió lùa...Ông Phạm Đình Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Vườn Thú Hà Nội cho biết: “Những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các loài động vật quen sống ở xứ nóng như hà mã, linh dương sừng kiếm, sư tử Châu Phi dễ bị sốc nhiệt. Nhân viên Vườn thú trực suốt 24 giờ để kiểm soát nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho thú”.Báo Đời Sống VN ghi lời PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9 - BV Bạch Mai cho biết, trong những ngày giá rét, số bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Trong đợt nghỉ Tết dương lịch thời tiết rét đậm, trong tổng số 130 - 140 bệnh nhân cấp cứu được mỗi ngày, có tới 30 - 40 bệnh nhân đột quỵ.Con số này tăng 10-20% so với ngày thường. Những bệnh nhân vốn có các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ như: tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao, béo phì, hút thuốc lá… Khi gặp yếu tố khách quan tác động như quá nóng hoặc quá lạnh làm cho các yếu tố nguy cơ bất ổn, cơn tăng huyết áp, tiểu đường tăng lên, gây nguy cơ đột quỵ.Mới đây, Khoa Cấp cứu cũng vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông đi tập thể dục buổi sáng ven Hồ Tây lúc 4h sáng và bị đột quỵ.