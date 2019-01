Thông Tin Thẩm Mỹ: Đốt Phát Quang (LED)

(Xem: 16)

Bão số 1 qua xong rồi... Để lại những tan hoang cho nhiều tỉnh Miền Tây. Bản tin VOV kể: Theo báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 1 ở của các địa phương, toàn tỉnh Kiên Giang có 2 căn nhà bị sập, 2 căn bị tốc mái, 65 phương tiện bị sóng đánh chìm, hư hỏng 1 lồng mè nuôi cá bống mú, 2 ao cá nước ngọt. Trong đó chủ yếu ở xã An Sơn thuộc huyện Kiên Hải và Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc. Ước tính thiệt hại về vật chất hơn 2,7 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.