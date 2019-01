Amgen Chủ Tọa Hội Thảo Bàn Tròn

về Bệnh Loãng Xương đối với Người Mỹ Gốc Á



Bệnh loãng xương ảnh hưởng đến

20 phần trăm phụ nữ Mỹ gốc Á trên tuổi 501,2







[DATE] – Los Angeles, CA – Amgen, một trong những công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới, đứng ra tổ chức hội thảo dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở các Các Dịch Vụ Phục Vụ Miền Nam tại Santa Ana để đưa thông tin hướng dẫn mọi người về căn bệnh loãng xương, một căn bệnh nghiêm trọng không được thông tin đầy đủ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Bác Sĩ Dean Ngo chia sẻ thông tin về căn bệnh này, và cung các thông tin về những điều người Mỹ gốc Á cần nắm vững để hiểu rõ về nguy cơ của bệnh, và nói chuyện về thuốc Prolia® (denosumab), một loại thuốc theo toa bác sĩ đã được FDA chấp thuận, có thể chữa trị bệnh loãng xương đối với phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, những người này có nguy cơ bị gãy xương cao.

Chứng loãng xương là một căn bệnh xảy ra khi cơ thể mất đi quá nhiều xương, tạo ra quá ít xương, hay cả hai.3 Kết quả dẫn đến việc xương trở nên yếu đi và có thể gãy khi bị ngã, hay trong những trường hợp nghiêm trọng, do hắt hơi hay do những đụng chạm sưng nhẹ.1

Người Mỹ gốc Á có nguy cơ bị loãng xương cao vì nhiều người có cơ thể nhỏ bé và mật độ xương thấp.4 Ngoài ra, nhiều chế độ ăn uống theo thói quen của người châu Á thường có hàm lượng calcium thấp, khi calcium là chất cần thiết để giữ cho xương chắc, khỏe.2,3

May mắn thay, hiện có một số phương thức thay đổi lối sống và phương pháp chữa trị giúp những người hiện đang phải chịu đựng chứng bệnh loãng xương này. Một phương pháp chữa trị, gọi là Prolia® (denosumab), là một loại thuốc theo toa bác sĩ được FDA chấp thuận, thuốc này có thể giúp phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh mang bệnh loãng xương và có nguy cơ bị gãy xương cao giảm bớt cơ nguy gãy xương này. 4 Bệnh loãng xương sau thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến số đông phụ nữ sau khi tắt kinh, khi khả năng hình thành xương mới không đủ để cân bằng với số lượng xương bị mất đi sau thay đổi học-môn xảy ra trong và sau thời kỳ mãn kinh. 5



Tại Hoa Kỳ, một trong hai phụ nữ trên 50 tuổi sẽ bị gãy xương do chứng bệnh loãng xương gây ra trong đời họ. 1 Chẳng may, những người trải qua kinh nghiệm gãy xương từ bệnh loãng xương có nguy cơ sẽ tiếp tục bị gãy xương gấp đôi nếu không được khám và không có chữa trị đúng cách, theo con số toàn cầu. 6



Đối với phụ nữ mang bệnh loãng xương sau thời kỳ mãn kinh, một số lượng cao các tế bào loại bỏ xương làm cho xương trở nên yếu và dòn,”7 Rachel Wagman, Giám Đốc Phát Triển Y Tế Toàn Cầu của Amgen cho biết. “Prolia® có thể giúp bằng cách ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào loại bỏ xương này trước khi chúng có thể đến gần làm hại cho xương. 4Phụ nữ hiện đang chịu đựng chứng bệnh loãng xương sau thời kỳ mãn kinh này nên tham khảo với bác sĩ của họ để xem Prolia® có thích hợp cho họ hay không.”



Để biết thêm thông tin về bệnh loãng xương, sự quan trọng của việc gìn giữ xương khỏe mạnh, và Prolia® là một phần kế hoạch chữa trị bệnh loãng xương sau thời kỳ mãn kinh, xin ghé vào www.myprolia.com/vietnamese/ .





Thông Tin An Toàn Quan Trọng

Không dùng Prolia® nếu quý vị: có lượng canxi trong máu thấp; hoặc đang mang thai hoặc dự định có thai vì Prolia® có thể gây nguy hại cho thai nhi; hoặc bị dị ứng với denosumab hoặc bất cứ thành phần nguyên liệu nào trong Prolia®.

Thông tin quan trọng nhất mà tôi cần biết về Prolia® là gì?

Nếu quý vị được điều trị với Prolia®, quý vị không nên dùng thuốc XGEVA®. Prolia® chứa cùng chất thuốc với XGEVA® (denosumab).

Prolia® có thể gây nhiều phản ứng phụ nghiêm trọng:

Các phản ứng dị ứng nghiêm trọng đã xảy ra với những người dùng Prolia®. Hãy gọi bác sĩ của quý vị hoặcđến ngay phòng cấp cứu gần nhất nếu quý vị gặp bất kỳ triệu chứng nào của một phản ứng dị ứng nghiêm trọng,bao gồm huyết áp thấp (giảm huyết áp); khó thở; nghẹn họng; sưng mặt, môi, hoặc lưỡi; nổi mẩn; ngứa; hoặc nổi mày đay.

Lượng canxi trong máu thấp (chứng hạ canxi máu). Prolia® có thể làm hạ lượng canxi trong máu của quý vị. Nếu quý vị có hàm lượng canxi trong máu thấp, tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn trong thời gian điều trị. Tình trạng canxi trong máu thấp phải được điều trị trước khi quý vị bắt đầu dùng Prolia®.

Dùng canxi và vitamin D đúng theo chỉ định của bác sĩ để giúp ngăn ngừa chứng hạ canxi máu.

Vấn đề về xương hàm nghiêm trọng (chứng hoại tử xương) có thể xảy ra. Bác sĩ cần khám miệng của quý vị trước khi quý vị bắt đầu dùng Prolia® và có thể yêu cầu quý vị đi khám với nha sĩ. Điều quan trọng là quý vị phải chăm sóc răng miệng thật kỹ lưỡng trong thời gian điều trị với Prolia®.

Nứt hoặc gãy xương đùi bất thường. Một số người bị nứt hoặc gãy xương đùi một cách bất thường. Những triệu chứng gãy xương bao gồm các vết đau mới hoặc bất thường ở hông, bẹn hoặc đùi.

Gia tăng nguy cơ gãy xương, kể cả xương cột sống, sau khi ngưng dùng Prolia®. Sau khi sự điều trị với Prolia® bị dừng lại, nguy cơ quý vị bị gãy xương, bao gồm xương ở cột sống, gia tăng. Nguy cơ xương cộtsống gãy ở nhiều hơn 1 vị trí gia tăng nếu xương ở cột sống của quý vị đã từng bị gãy. Không ngưng dùng Prolia® mà không thảo luận trước với bác sĩ. Nếu sự điều trị với Prolia® bị dừng lại, hãy hỏi bác sĩ xem quý vị có thể dùng thuốc nào khác.

Nhiễm trùng trầm trọng trên da, vùng bụng dưới, bàng quang hoặc tai có thể xảy ra. Viêm màng trong của tim(viêm nội mạc tim) do nhiễm trùng cũng có thể xảy ra thường xuyên hơn ở những người dùng Prolia®. Quý vị có thể phải vào bệnh viện để điều trị.

Prolia® là một loại thuốc mà có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc dùng thuốc có ảnh hưởng tới hệ miễn dịch có thể có nhiều nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.

Các vấn đề về da như viêm da, nổi mẩn và bệnh chàm (eczema) đã được báo cáo.

Đau xương, khớp hoặc cơ bắp. Một số người dùng Prolia® bị đau xương, khớp hoặc cơ bắp nghiêm trọng.

Trước khi dùng Prolia®, thông báo cho bác sĩ biết về tất cả tình trạng bệnh lý, kể cả khi quý vị:

Dùng thuốc XGEVA ® (denosumab)

(denosumab) Có lượng canxi trong máu thấp

Không thể dùng canxi và vitamin D hàng ngày

Đã phẫu thuật tuyến cận giáp hay tuyến giáp (các tuyến nằm ở cổ)

• Được cho biết rằng quý vị gặp khó khăn khi hấp thu chất khoáng trong dạ dày hoặc ruột (hội chứng kém hấp thu)

Có vấn đề về thận hoặc đang được điều trị bằng phương pháp thẩm tách thận (lọc thận)

Dự tính phẫu thuật nha khoa hoặc nhổ răng

Đang mang thai hoặc dự định có thai

Phụ nữ, người có thể mang thai:

o Nhân viên chăm sóc sức khỏe của quý vị nên làm xét nghiệm thử thai trước khi bắt đầu điều trị với Prolia ® .

. o Quý vị nên sử dụng một phương pháp tránh thai hiệu quả (ngừa thai) trong khi điều trị với Prolia ® và trong vòng ít nhất 5 tháng sau lần chích cuối cùng của quý vị với Prolia ® .

và trong vòng ít nhất 5 tháng sau lần chích cuối cùng của quý vị với Prolia . o Nói với bác sĩ ngay lập tức nếu quý vị có thai trong khi dùng Prolia®.

• Đang cho con bú sữa mẹ hoặc dự định cho con bú sữa mẹ



Các phản ứng phụ có thể xảy ra của Prolia® là gì?

Vẫn chưa biết được là việc dùng Prolia® trong một thời gian dài có làm các xương gãy lâu bình phục hay không.Các phản ứng phụ thông thường nhất của Prolia® ở phụ nữ đang được điều trị loãng xương sau mãn kinh là đau lưng, đau cánh tay và chân, cholesterol cao, đau cơ bắp và viêm bàng quang. Các phản ứng phụ thông thường nhất của Prolia® ở nam giới bị loãng xương là đau lưng, đau khớp và cảm lạnh thông thường (sổ mũi hoặc đau họng).

Đây không phải là tất cả các phản ứng phụ có thể xảy ra của Prolia®. Hãy gọi và tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ về các phản ứng phụ.

Quý vị được khuyến khích báo cáo các phản ứng phụ tiêu cực của các thuốc theo toa cho FDA. Xin vào www.fda.gov/medwatch, hoặc gọi 1-800-FDA-1088.

Chỉ Định

Prolia® là thuốc theo toa dùng để điều trị bệnh loãng xương ở phụ nữ sau khi mãn kinh và có nguy cơ nứt hoặc gãyxương cao hoặc không thể dùng thuốc trị loãng xương khác hoặc các thuốc trị loãng xương khác không có tác dụng.

Prolia® là thuốc theo toa được dùng để gia tăng khối lượng xương ở những nam giới mắc bệnh loãng xương và có nguy cơ nứt hoặc gãy xương cao.

Xin xem Thông Tin Kê Toa và Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc toàn phần của Prolia®.

