Saudi: 5 Người Liên Quan Vụ Khashoggi Bị Đề Nghị Tử Hình

RIYADH - Thẩm quyền công tố của vương quốc Saudi Arabia đề nghị án tử hình 5 trong số 11 nghi can bị điều tra về cái chết của nhà báo Khashoggi ngày 2-10 tại lãnh sự quán Istanbul.Tòa Saudi mở cuộc điều trần đầu tiên về nghi án Khashoggi hôm Thứ Năm.Vương triều loan báo: đã gửi công văn yêu cầu công tố Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bằng chứng nếu có.Ông Khashoggi là nhà báo thân cận hoàng gia Al Saud trước khi trở thành tiếng nói phê bình định hướng chính sách của thế tử Mohamed bin Salman, là lãnh đạo thực quyền của Riyadh.Cho tới nay, Saudi bác bỏ mọi tố giác quy trách nhiệm thế tử 33 tuổi.Cùng trong tuần này, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ phổ biến hình ảnh video về nhóm sát thủ chuyển 5 va-li được tin là chứa đựng di thể Khashoggi từ lãnh sự quán tới trú sở của lãnh sự, cách nhau 500 mét.Thông tấn chính thức SPA loan báo: 11 nghi can ra tòa – 10 nghi can khác đang bị điều tra thêm.Từ Tháng 11, công tố Saudi đã báo tin: 5 nghi can sẽ bị trừng phạt bằng án tử hình.Theo SPA, luật sư của các bị cáo dự phiên điều trần ngày 3-1 và quan tòa chấp nhận yêu cầu cho thêm thời gian – SPA không phổ biến thông tin chi tiết.