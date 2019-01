Công Dân Mỹ Đi TQ Có Thể Bị Cấm Về

WASHINGTON -- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra lời khuyên cho người đi ra nước ngoài, kêu gọi công dân Mỹ phải cẩn trọng thêm khi vào Trung Quốc.Lời khuyên đưa ra vì nỗi lo rằng TQ có thể áp dụng luật địa phương và bắt giam công dân Mỹ mà không cần lý do gì, khi áp dụng luật cấm ra ngoài lãnh thổ TQ.Theo luật cấm ra ngoài lãnh thổ TQ, công dân Mỹ có thể bị tạm giam, hoặc bị buộc ở lại lãnh thổ TQ trong một thời hạn vô định và có thể trở thành đối tượng bị sách nhiễm và thẩm vấn.Lời khuyên cảnh báo về du lịch TQ được Bộ Ngoại Giao mỹ ban hành là lời khuyên bậc hai, nghĩa là “tăng cẩn trọng.”Các quốc gia khác nằm trong lời khuyên du lịch cẩn trọng bậc 2 có cả Algeria, Antarctica, Bỉ quốc, Pháp quốc, Đức quốc, Đan Mạch, Miến Điện và Anh quốc.Đ8ạc biệt lời khuyên công dân Mỹ khi tới Trung Quốc ghi rõ rằng TQ có thể đối xử riêng với công dân Mỹ gốc Trung Hoa hay công dân Mỹ có dòng máu Trung Hoa để sẽ tăng “quấy nhiễu và khảo sát kỹ càng hơn.”Bản văn Bộ Ngoại Giao Mỹ viết: “Nhà nước TQ trước giờ tự cho quyền hành rộng lớn trong việc cấm công dân Mỹ rời TQ bằng việc áp dụng luật cấm xuất cảnh, đôi khi giữ công dân Mỹ ở lại TQ trong nhiều năm.”Theo bản văn cảnh báo, TQ thường dùng lệnh cấm xuất cảnh để “ép buộc công dân Mỹ tham dự các cuộc điều tra của chính phủ TQ, để chiêu dụ một số cá nhân từ hải ngoại về TQ, và trợ giúp nhà nước TQ giải quyết tranh chấp dân sự để có lợi cho phía người TQ.”Bộ Ngoại Giao Mỹ viết rằng, công dân Mỹ có thể không biết tới lệnh cấm xuất cảnh cho tới khi họ muốn ra khỏi TQ, và họ không được thông báo là lệnh cấm xuất cảnh TQ sẽ kéo dài bao lâu.Bản văn nói, công dân Mỹ bị cấm xuất cảnh ra khỏi TQ thường bị công an quấy nhiễu và hăm dọa, “có thể bị giam mà không cho tiếp cận lãnh sự Mỹ, cũng không thông báo gì về tội họ có thể bị điều tra hay truy tố, có thể sẽ bị tra vấn và giam lâu dài với cớ liên hệ tới ‘an ninh quốc gia.’”Bản văn thêm, “Công an TQ có thể giam, hoặc trục xuất công dân Mỹ vì gửi tin nhắn điện tử chỉ trích nhà nước TQ.”