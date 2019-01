Hạ Viện Mỹ Khóa 116, Với 102 Nữ Dân Biểu, Đông Kỷ Lục

WASHINGTON - Hạ Viện khai mạc Khóa 116 với thành phần nhân sự mới với số lượng phụ nữ kỷ lục, là 102 người.Bầu cử giữa kỳ Tháng 11 đưa phe DC vào thế đa số, và đem lại động lực thay đổi tại Viện này.Trích đoạn trong bài diễn văn khai mạc của dân biểu Nancy Pelosi, thủ lãnh đa số, hứa hẹn tinh thần lưỡng đảng và đoàn kết, sẽ thảo luận và quyết định những đề tài hữu ích bất kể do phe nào đề xướng.Cũng nhân dịp này, bà Pelosi sẽ đề nghị với Thượng Viện do phe CH kiểm soát đề luật chuẩn chi chấm dứt tình trạng đóng cửa công sở, đáp ứng nhu cầu của quốc dân cùng lúc bảo vệ an ninh biên giới.Nhà báo cho hay: Hạ Viện này là đa dạng nhất lịch sử lập pháp.100 dân biểu mới cùng tuyên thệ trong ngày Thứ Năm, gồm Alexandria Ocasio-Cortez 29 tuổi của New York là đại diện nữ trẻ chưa từng thấy được bầu.Nhân sự mới của Hạ Viện cũng gồm 2 phụ nữ của người bản địa da đỏ, 2 phụ nữ theo đạo Hồi.