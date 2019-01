Dân Biểu DC Hank Johnson: So Sánh Trump Với Hitler

ATLANTA - Trong 1 buổi sinh hoạt của Emancipation Proclamation, đại diện cử tri Georgia tại Hạ Viện liên bang nhiều lần so sánh TT Trump với nhà độc tài Hitler gây ra thế chiến đầu thập niên 1940 – dân biểu DC Hank Johnson nêu ra nhiều điểm tương đồng giữa 2 nhân vật này.Theo lời ông, tương tự TT Trump, Hitler cỡi trên sóng của chủ nghĩa dân tộc và khuynh hướng bài-Jew để nắm quyền quốc trưởng trong khi Trump khai thác tâm lý kỳ thị bằng mô tả đa số di dân Nam Mỹ là quân tội đồ, buôn bán ma túy, cưỡng hiếp phụ nữ.Ông Johnson mô tả Hitler và Trump là những người hùng biện lợi dụng tâm lý sợ hãi trong công chúng, cả 2 chấp nhận bạo động và khuyến khích bạo động.Thường là tiếng nói chỉ trich Trump, dân biểu Hank Johnson nhắc nhở “Công dân Hoa Kỳ, đặc biệt là người da đen, không thể nhầm lẫn tương tự về tai hại có thể làm bởi con người có tên Hitler hay Trump.”Ông Johnson phát biểu như trên tại sinh hoạt kỷ niệm năm thứ 156 của Emancipation Proclamation do Hội thăng tiến người da màu (NAACP) tổ chức.Hôm sau, ông Johnson minh định thêm với 1 tờ báo địa phương “Tôi muốn nói thể chế dân chủ bị đe dọa, quyền tự do bị đe dọa – nếu chúng ta không cảnh giác, chuyên chế sẽ thành hình”.