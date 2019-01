TT Trump Nói Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis Bị Đuổi

WASHINGTON - Trong buổi tiếp xúc đầu tiên của năm mới dương lịch, TT Trump tuyên bố với nhà báo hôm Thứ Tư “Bộ trưởng Mattis bị sa thải” tuy ông Mattis từ chức để phản đối chính sách của lãnh đạo hành pháp.Ông Trump phát biểu “Tôi chúc ông ấy bình an – tôi hy vọng là tốt đẹp. Nhưng, như quý vị biết TT Obama cách chức ông Mattis và tôi cũng làm như thế”.Đúng là Tướng Mattis bị giải nhiệm chức tư lệnh Bộ chi huy trung tâm bởi TT Obama năm 2013, nhưng ông Mattis chủ động từ chức với nội các Trump - lý do là TT Trump cư xử không đúng với các đồng minh truyền thống trong khi làm thân với các chế độ toàn trị tại Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn.Thư từ chức của bộ trưởng Mattis làm rõ “TT có quyền chọn bộ trưởng quốc phòng cùng chung quan điểm – tôi tin là đúng để thôi chức vụ này”.Ông Trump vội vã cử thứ trưởng Shanahan làm quyền bộ trưởng hiệu lực từ ngày 1-1, tuy bộ trưởng Mattis dự định nghỉ việc vào cuối Tháng 2 để bảo đảm tiến trình chuyển tiếp êm ả.Ông Mattis được tin là quyết định từ chức vì chủ trương rút quân tại Syria của TT Trump, cùng lúc xem xét khả năng rút quân từ Afghanistan.Hôm Thứ Tư, ông Trump nói “Mattis đã làm gì với Afghanistan – không tốt lắm. Tôi không hài lòng – tôi không nên bằng lòng”, theo tuờng thuật của New York Daily News.