Liên Trường Trung Học VN Countdown Năm Mới 2019

Liên Trường countdown Năm Mới 2019.Anaheim (Nguyễn Tâm)- - Như thông lệ hằng năm, liên tục trong 16 năm qua, Liên Trường Trung Học Việt Nam-Nam California đều tổ chức buổi Họp Măt Tất Niên Countdown New Year’s, gây quỹ Cây Mùa Xuân cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.Buổi tiệc năm nay được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại nhà hàng Mon Amour, 3150 W. Lincoln Ave. # 134, Thành phố Anaheim.Tham dự buổi tiệc tất niên Liên Trường có một số qúy Thầy, Cô : GS Lê Triều Vinh (Nguyễn Trãi)- GS Trần Quang Hải (Kỹ Thuật Cao Thắng / Sài Gòn- GS Trần Quang Hải (Phan Châu Trinh)- GS Phạm Thanh Mai (Châu Văn Tiếp)-GS Nguyễn Đình Cường (Trần Hưng Đạo Đà Lạt)- GS Ngô Thị Thu, GS Nguyễn Khanh, GS Nguyễn Mỹ Hương, GS Nguyễn Văn Mỹ(Trường Văn Đức GĐ)- GS Bạch Thu Hà (Gia Long) GS Phan Bá Sáu (Nông Lâm Súc Bảo Lộc)-GS Dương Thị Liên (Trung Học Bảo Lộc)-GS Châu Thị Ngọc (Nông Lâm Súc, Daklac) … Các cựu học sinh các trường Trung học: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Petrus-Trương Vinh Ký, Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh (Đà Nẳng), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Liên Trường Pleiku, Nữ Trung Học Nha Trang, Lê Ngọc Hân (Mỹ tho), Nông Lâm Súc (Bảo Lộc), Marie Curie, Taberd, Hồ Ngọc Cẩn, Võ Trường Toản, v.v… Ngoài ra còn có sự tham dự của một số các vị mạnh thường quân, các thân hữu, một số các cơ quan truyền thông báo chí cùng khoản 450 các cựu học sinh và thân hữu.Nghi Thức Khai mạc, chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm do PK Lâm Mỹ Hoàng Anh phụ trách cùng ban văn nghệ liên trường, sau phần nghi thức, Ban hợp ca hát "Khúc Nhạc Ngày Xuân" và "Anh Về Thủ Đô" để chào mừng quan khách và thân hữu tham dự.Mở đầu chương trình CVA Nguyễn Mai Tổng Thư Ký Liên Tường lên tường trình sinh hoạt của Liên Trường và báo cáo tài chánh trong đó có phần đọc danh sách những vị mạnh thường quân đã yểm trợ Quỹ Cây Mùa Xuân TPBVNCH và cho biết phần tổng kết cuối cùng của Quỹ Cây Mùa Xuân trong lúc nầy ông cũng đã cho biết số tiền thu được là 38 ngàn 500 Mỹ kim tiền donation tại chỗ chưa kể tiền lời phần ẩm thực … Ông cũng cho biết, trong năm 2018, Liên Trường đã gửi quà Cây Mùa Xuân về Việt Nam trực tiếp (qua 1 công ty chuyển tiền tại TP Westminster) giúp đỡ được 490 Gia đình TPB & Quả phụ VNCH mỗi gia đình nhận $50 USD với tổng số tiền gửi về (bao gồm lệ phí) là $25,938 USD trong đó các Mạnh Thường Quân đã yểm trợ $24,492 USD. Tính từ năm 2002, Liên Truờng đã giúp đỡ tổng công 4,605 gia đình TPBVNCH & Quả phụ, tặng 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền giúp đỡ lên đến $248,206 USD….Sau đó, NT Mai Đông Thành, Chủ Tịch luân phiên lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách, qu1y Thầy, Cô cùng tất cả. Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu các thành viên trong Liên Trường gồm có: Nguyễn Trải, Mai Đông Thành; Chu Văn An, Nguyễn Mai; Pleiku, Tuyết Mai, Nguyễn Thi Hương; Nguyễn Hoàng, Lê Vang; Quốc Học, BS. Võ Đình Hữu; Đoàn Thị Điểm, Mindy Hà; Lý Thanh Thiện ; Petrus Ký, Hoàng Anh; Gia Long, Thanh Mai, Thanh Hương; Trưng Vương, Mai Khanh, Mộng Tâm; Lê Văn Duyệt, Ngọc Hoa; Châu Văn Tiếp, Cao Văn Trung, Bạch Tuyết; Đồng Khánh, Ninh Thuận…Chương trình tiếp tục với tiết mụ thi “Kể Chuyện Vui” do NT Mai Đông Thành, TV Mai Khanh và NT/CVA Đỗ Kim Thiện. Chương trình có 10 thí sinh dự thi trong đó có: Thu Hương (Trái Chuối Sống), Tạ Minh Nguyệt (Công Khai), Trần Gia Hiếu (Hai Bao Muối), Nguyễn Kim Thành (Địa Ngục Là Gì?) , Phó Văn (Nói Lái), Quang Ngọc (Tiền Già) , Thanh Ân (Già Gì Già Vậy), Huỳnh Lê (Đạp Xe Đạp), Nguyễn Mộng Tâm (Đủ Dụng Cụ) , Hải Quân Bá(Chuyện Anh Bộ Đội) Mổi thí sinh không được kể không qúa 3 phút.Kết quả : Giải nhất, Tạ Minh Nguyệt ($100)- Giải Nhì: Nguyễn Mộng Tâm (một gói quà) -Giải ba, Thu Hương(một gói quà). Mổi quí vị dự thi được một chai rượu chát, phần thưởng do LS Đỗ Hiếu Liêm tài trợ…Chương trình văn nghệ bắt đầu với sự điều hợp MC: ĐK Như Hảo – LBT Minh Hiền, phần trình diễn do các cựu học sinh các trường Trung Học thực hiện qua các tiết mục như:-Hợp ca Trả Lại Cho Dân & Việt Nam Việt Nam / Nguyễn Trãi- Vũ khúc Áo Em Thu vàng/ Nữ TH Nha Trang-Hợp ca Sáng Rừng/LT Pleiku-Nhạc cảnh Đi Cấy/ Quan Họ Bắc Ninh- Vũ khúc Mưa Ngâu/ Ban Mây Thu- Ca diễn Áo dài Quê Hương Ba Miền/ Cựu Nữ Sinh Liên Trường- Ngũ ca Hãy Yêu Nhau/Ban Mưa Hồng Trưng Vương-Hợp ca Em Vẫn Mơ Một Ngày Về/Nguyễn Hoàng QT- Nhạc cảnh Giòng An Giang/ Nhóm Luật Khoa & thân hữu- Hợp ca Những Bước Chân Âm Thầm/Nguyễn Trãi & Chu Văn An- Song ca Tân cỗ giao duyên Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa/Bạch Tuyết & Trường Giang …Sau đó là chương trình dạ vũ.Lúc 11:57 PM tất cả thành viên Liên trường lên sân khấu nâng ly rượu mừng xuân 2019, đúng 12:00 PM tất cả mọi người tham dự cùng hát ca khúc “ 90 Năm Cuộc Đời” và “Ly Rượu Mừng” để chào đón năm mới 2019.Các Mạnh Thường Quân và thân hữu muốn yểm trợ cho Quỹ Cây Muà Xuân TPBVNCH xin vui lòng gửi check về các Thành viên LT nói trên hoặc gởi thơ về: Lien Truong THVN, 1801 Chantilly Ln, Fullerton, CA 92833, check xin đề: Lien Truong THVN. Memo: Quỹ TPBVNCH 2019.