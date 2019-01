Thể Dục, Tàu Cá, Xe Đụng, Sư Phạm, Lúa Giống

Xuân NiệmGiáo dục thể chất sẽ dạy suốt 12 năm... Báo Giáo Dục & Thời Đại cho biết rằng trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, thời lượng học Giáo dục thể chất chiếm tỉ lệ từ 6% đến 7% tổng thời lượng học; tăng 35 tiết so với chương trình hiện hành. Bên cạnh đó, ở cấp THPT, học sinh còn được học Giáo dục quốc phòng và an ninh, một môn học có tác dụng hỗ trợ giáo dục thể chất.Môn học bắt buộc trong 12 năm phổ thông: Theo chương trình môn Giáo dục thể chất Bộ GD&ĐT mới công bố, Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12.Báo Tin Tức kể: vào khoảng 5 giờ ngày 3/1, tàu vỏ thép BĐ 99047 TS, công suất 823CV, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Công Đồng, trú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm chủ, ông Nguyễn Quốc Đạt làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Nam đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 50 hải lý, thì tàu bị sóng lớn đánh chìm....Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BĐ 98347 TS do ông Nguyễn Văn Vàng, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng đã tới hiện trường tàu bị nạn và cứu được 10 thuyền viên trên tàu cá BĐ 99047 TS lên tàu an toàn.Báo Biên Phòng kể: Chìm tàu cá trên biển Cần Giờ, 5 người được cứu sống, 1 người mất tích.Trưa ngày 3-1, Thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 5 ngư dân được cứu sống trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Cần Giờ (TP SG), lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân mất tích.Báo Thanh Niên ghi lời Ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết khoảng 15 giờ 20 ngày 2.1, xe container BS 62C - 043.48 kéo theo rơ moóc BS 62R - 001.08 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ H.Bến Lức) điều khiển. Xe container này chạy hướng từ Tiền Giang đi TP.SG đến ngã tư Bình Nhựt đã va chạm với 21 xe máy đang chờ đèn đỏ.Hậu quả, 3 người chết tại chỗ và 1 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người bị thương nặng) tại Bệnh viện đa khoa Bến Lức. Theo Cục Đăng kiểm, hệ thống phanh của xe container gây tai nạn thảm khốc tại Long An hoạt động hoàn toàn bình thường, không có tình trạng mất phanh.Báo Gia Đình Mới kể: Vụ việc contener đâm liên hoàn hàng chục xe máy đang chờ đèn đỏ ở Bến Lức, Long An đang gây phẫn nộ dư luận, đặc biệt khi cơ quan chức năng cho biết, tài xế say rượu và dương tính với ma tuý.... BS. Phạm Văn Trụ - Bệnh viện Tâm thần TP.SG cho biết, trong quá trình làm trưởng nhóm hỗ trợ chuyên môn chương trình Methadone TP.HCM, bác sĩ cho thấy nhiều bệnh nhân làm lái xe đường dài từng phải dùng ma tuý để tỉnh táo.Bác sĩ cho biết, những tài xế này chia sẻ, có nhiều nguyên nhân khiến họ tìm đến ma tuý như một loại chất an thần. Theo đó, tình trạng khoán sản phẩm hàng hóa, nhất là vào các dịp cuối năm hoặc chiến dịch vận chuyển hàng hóa... nên đã gây áp lực cho lái xe, trong đó có cả lái xe container, xe siêu trường, siêu trọng, xe tải…Báo Công Lý kể: Một cụ ông 66 tuổi lấy xe ôtô của con chạy thử đã đạp nhầm chân ga rồi tông hàng loạt xe máy khiến 3 người bị thương.Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 3/1, một xe ôtô 4 chỗ BKS 30L-5130 khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Đường số 10 (quận 7, TP SG) bất ngờ tông hàng loạt xe gắn máy. Vụ tai nạn khiến 1 người gãy chân tại chỗ và 2 người khác bị thương.Báo SGGP hỏi: Không nên “xóa” các trường cao đẳng sư phạm? Cả nước hiện có hơn 35.000 giáo viên phổ thông dư thừa và còn khoảng 10.000 sinh viên sư phạm sắp ra trường có nguy cơ thất nghiệp. Sư phạm đứng đầu danh sách những ngành có nguy cơ thất nghiệp. Nhưng cả nước cũng thiếu 76.000 giáo viên so với nhu cầu sử dụng theo định mức...Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) Việt Nam vừa gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên và sắp xếp hợp lý các trường cao đẳng sư phạm.Báo Tiền Phong kể: Chiều ngày 3/1, Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một bảo mẫu dùng tay tát nhiều cái vào mặt bé trai 19 tháng tuổi, khiến cho bé trai này phải nhập viện điều trị.Theo đó, vụ việc trên xảy ra vào trưa ngày 2/1 tại Nhà trẻ tư thục Trinh Vương (Số 32, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).Theo lời bảo mẫu V.T.K.H. (31 tuổi), khoảng 12 giờ ngày 2/1, bé N.Q.H.(19 tháng tuổi, ngụ phường 4, TP. Vĩnh Long) đang theo học nhóm trẻ 18-24 tháng khóc trong giờ ngủ trưa nên làm cho nhiều trẻ cùng lớp giật mình thức dậy.Bản tin VOV kể: Nông dân Phú Yên thiếu lúa giống sau lũ.Mưa lớn kéo dài đã làm hàng ngàn ha lúa Đông Xuân tại Phú Yên vừa xuống giống đã ngập sâu trong nước. Nguy cơ thiếu giống để tái sản xuất là rất cao.Như rất nhiều gia đình tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, gia đình bà Phạm Thị Thảo ở thôn Tân Vinh đã phải hong giống sau khi ngâm ủ xong hơn 1 tuần nay. Bà Thảo nói, 30 kg lúa giống này được gia đình mua với giá 600.000 đồng để sạ 4 sào ruộng. Nhưng rồi, ruộng vẫn còn ngập nước, mộng lúa sau hơn 1 tuần hong đã khô, không thể sạ được, phải đổ bỏ hoặc làm thức ăn cho gia cầm.Báo Pháp Luật Net kể: Ngày 3/1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết Công an huyện đã vào cuộc, điều tra làm rõ việc bà Vũ Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm có dấu hiệu bớt xén 135 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo, vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP.Cụ thể, năm học 2016-2017, Trường tiểu học Yang Hăn có 93 học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 506 triệu đồng.Khi bà Sơn nhận tiền về chi trả cho các học sinh theo chế độ, bà đã tự ý trích 135 triệu đồng chia cho mình và các giáo viên của Trường tiểu học Yang Hăn. Trong số 40 cán bộ, giáo viên của trường có 36 người được nhận tiền, 3 giáo viên và 1 kế toán không nhận số tiền trên.Báo Một Thế Giới kể: Trái ngược với bài phát biểu kêu gọi thống nhất của ông Tập hôm 2.1, một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học Chengchi - Đài Loan (NCCU) cho thấy chỉ có 15% người Đài Loan muốn thống nhất với Trung Quốc.Được biết Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ tư đã khẳng định lập trường của đảng Cộng sản Trung Quốc về việc thống nhất Đài Loan với đại lục là điều "tất yếu", cảnh báo sẽ chống lại những nỗ lực thúc đẩy độc lập cho hòn đảo và nói Trung Quốc sẽ không từ bỏ phương án sử dụng vũ lực để thu hồi Đài Loan.VietnamNet ghi lời HLV Park Hang Seo: "Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng Asian Cup"...Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ sừng sỏ đến từ Tây Á như Iran, Iraq và Yemen. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoài Iran có sức mạnh vượt trội, hai đối thủ còn lại vừa tầm với đội bóng của HLV Park Hang Seo... Trận ra quân ngày 8/1 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iraq. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Iran (12/1) và lượt cuối vòng bảng đấu Yemen vào ngày 16/1.Báo Công An Đà Nẵng kể: Biển "nuốt" rừng phòng hộ, dân bất an... Do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao khiến tuyến bờ biển qua địa bàn X. Vinh Hải (H.Phú Lộc, TT-Huế) bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng 3,5 km. Hàng trăm hộ dân đang từng giờ nơm nớp lo lắng biển cuốn trôi nhà cửa, đất đai, vườn tược.Có mặt tại biển Vinh Hải sáng 2-1, theo quan sát của P.V, dọc theo bờ biển, hàng trăm cây rừng phòng hộ lâu năm bật gốc, ngã rạp dưới chân sóng. Trên những triền cát trắng, nhiều lớp titan lộ rõ trên bề mặt. Nhiều hàng quán, nhà dân được dựng lên dọc bờ biển cũng bị sập đổ, ăn sâu tận chân móng.VTC News kể: Nhiều nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp sản xuất tại TP Đà Nẵng đang lên kế hoạch chuyển đi các địa phương khác do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất ở Đà Nẵng...chủ công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng tại KCN Hòa Khánh cho biết, đang dự định chuyển nhà máy vào Cụm công nghiệp Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).“Tại KCN Hòa Khánh không có điều kiện tốt để sản xuất nên tôi mới phải tính chuyển đi. Ở Đà Nẵng không có mặt bằng sản xuất đúng quy định. Chất lượng hạ tầng và các dịch vụ tại những KCN của Đà Nẵng ngày càng tệ, chi phí phát sinh ngày càng cao”, chủ doanh nghiệp này nói.Báo Lao Động kể: Một điểm đặc biệt trong chương trình tiểu học mới là thời lượng dành cho môn Tiếng Việt chiếm 31% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc ở cấp học này (1.505 tiết tiếng Việt).Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, chương trình giáo dục phổ thông dành thời lượng thích đáng cho việc học tiếng Việt ở cấp tiểu học, đặc biệt ở lớp 1, lớp 2 là để bảo đảm học sinh đọc thông viết thạo. Đối với học sinh người dân tộc thiểu số, việc có đủ thời gian học tiếng Việt trong những năm đầu đến trường càng quan trọng.TTXVN kể: Thủy điện Đa Nhim xả lũ, vựa rau Tết Đà Lạt tan hoang. Theo bà Lê Thị Bé, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương, thống kê sơ bộ hiện toàn huyện có khoảng 170 ha rau màu bị thiệt hại sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ. Các địa phương có diện tích rau bị ngập nặng gồm xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, thị trấn Đ’Ran, Thạnh Mỹ…, trong số đó có cả diện tích rau màu mới được gieo trồng và diện tích rau đang cho thu hoạch. Do bị ngập nước trong thời gian lâu, hầu hết số diện tích rau màu trên có khả năng mất trắng, khó hồi phục lại. Ghi nhận của phóng viên ngày 3/1, tại vùng rau Đơn Dương - vựa rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng vẫn còn nhiều diện tích hoa màu sát bờ sông Đa Nhim bị ngập trong nước.