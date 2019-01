Bản Tin Đài Á Châu Tự Do Về Miến Điện, Ấn Độ: Nhiều Linh Mục Lạm Dụng Tình Dục Các Nữ Tu

YANGON/NEW DELHI -- Một bản tin trên Đài Á Châu Tự Do ấn bản tiếng Anh hôm Thứ Tư cho biết nhiều trường hợp từ nhiều thập niên về các linh mục lạm dụng và hiếp dâm các nữ tu Công giáo tại Miến Điện trong đó các nạn nhân thu động, im lặng... vừa mới lộ ra, theo lời một phát ngôn nhân của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tại Miến Điện.Linh mục Soe Naing, Trưởng phóng báo chí Hội Đồng Giám Mục Công Giáo, nói rằng: “Nhiều trường hợp mới được đưa ra. Chúng tôi có biết về hai trường hợp sau 10 năm, và 15 năm.”Linh mục không cung cấp chi tiết về hai trường hợp đó, cũng như các trường hợp khác.Linh mục nói vơi Đài RFA rằng một số lời cáo buộc lạm dụng tình dục khó điều tra,Linh mục Soe Naing nói rằng Giáo Hội Công Giáo tại Miến Điện hiện nay đang giải quyết tất cả mọi hình thức lạm dụng.Trong khi đó, bản tin từ thông tấn AP của Hoa Kỳ đã tường thuật về một số trường hợp linh mục và giám mục lạm dụng các nữ tu ở Châu Âu, Phi Châu, Nam Mỹ và Châu Á.Các bản tin cũng cho biết Vatican có biết về hiện tượng linh mục lạm dụng nữ tu từ nhiều thập niên, nhưng không làm gì tích cực để giải quyết hay để buộc các hung thủ chịu trách nhiệm.Hồi tháng 11/2018, tổ chức có tên là International Union of Superiors General (Liên Đoàn Quốc Tế Các Bề Trên Dòng Tu), bản doanh ở Rome, đại diện hơn nửa triệu nữ tu toàn cầu, đưa ra tuyên bố lên án việc lạm dụng nữ tu bằng lời nói, cảm xúc và hành vi tính dục -- và cam kết hỗ trợ những nạn nhân đang đi tìm công lý.Báo Daily Mail hôm 2/1/2019 cũng đăng một bản tin về tình hình các linh mục lạm dụng tình dục và hiếp dâm nữ tu trong nhiều thập niên tại Ấn Độ.Các nữ tu kể với các phóng viên về nhiều năm bị áp lực o ép tình dục và hiếp dâm từ các linh mục.Bản tin AP kể về Giáo hội Công giáo tại Kerala, Ấn Độ, với một số trường hợp xảy ra từ các năm 1990s.Các nữ tu Ấn Độ kể rằng nhiều linh mục xông vào phòng ngủ của họ, áp lực biến tình thân hữu thành ra tình dục. Các nữ tu kể rằng họ bị các linh mục đưa tay sờ soạng, ôm hun.Một nữ tu khởi đầu chuyện kể rằng, “Linh mục lúc đó say rồi...” Một nữ tu khác tiếp lời, “Nạn nhân không biết làm sao để nói là không.”Một nữ tu 44 tuổi kể rằng vị Giám mục phụ trách dòng tu đã hiếp dâm bà tới 13 lần chỉ trong vòng 2 năm.Khi vị giám mục đó chối, lên án lời cáo buộc của nữ tu này và quy chụp rằng nữ tu này muốn bắt chẹt ông, thì nhiều nữ tu khác xuống đường biểu tình, kêu gọi chính quyền bắt giam vị giám mục kia. Vị giám mục đó bị giam hơn 3 tuần lễ trong tháng 10/2018 trước khi được tạm tha nhờ tiền tại ngoại.Giám mục đó tên là Franco Mulakkal.Nữ tu Josephine Villoonnickal kể rằng một số người “tố cáo chúng tôi chống đối hội thánh, họ nói, ‘Các vị đang thờ Satan’. Nhưng chúng tôi chỉ đứng lên nói sự thực.Nữ tu Villoonnickal khấn dòng từ 23 năm, nói rằng nữ tu không làm hại gì tới giáo hội, “Chúng tôi muốn chết trong cương vị nữ tu.”Tổng giám mục Kuriakose Bharanikulangara, một lãnh tụ tổng giáo phận ở New Delhi, nhìn nhận có hiện tượng lạm dụng tình dục không ít, “nhưng người ta không muốn nói. Họ có thể nói trong cộng đoàn, nhưng họ không muốn đưa ra công chúng, đưa ra tòa.”