Đài Loan Bác Bỏ Lời Hô Hào Thống Nhất Từ Trung Cộng

TAIPEI - Lời hô hào của chủ tịch Tập Cận Bình về “thống nhất đất nước dưới 2 thể chế” đã bị TT Thái Anh Văn của Đài Loan phản bác.Trong phát biểu đầu năm 2019 về chính sách, lãnh tụ Tập khẳng định “không ai có thể ngăn trở khuynh hướng thống nhất.”Tập hô hào dân chúng 2 bên eo Đài Loan tìm kiếm đồng thuận về thống nhất đất nước, không để thế hệ sau giải quyết.Tập xác quyết “định hướng Đài Loan độc lập là ngõ cụt”.Hôm Thứ Ba, TT Thái tuyên bố: dân chúng Đài Loan muốn duy trì quyền tự chủ.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 2 tháng 1 cho biết thêm rằng, “Trung Quốc duy trì quyền sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan chấp nhận quyền kiểm soát của Bắc Kinh, tuy nhiên sẽ cố đạt giải pháp thống nhất bằng phương tiện hòa bình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm 2/1/2019, ông trấn an rằng tương lai của Đài Loan sẽ tươi sáng dưới bất kỳ hình thức cai trị nào của Trung Quốc trong tương lai.”Bản tin VOA cũng cho biết phản ứng của TT Đài Loan Thái Anh Văn rằng, “Phát biểu với các nhà báo, bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận giải pháp “một quốc gia, hai chế độ”, và Đài Loan tự hào về lối sống dân chủ của mình.“Bà nói: “Đại đa số người dân Đài Loan kiên quyết chống đối khái niệm “một quốc gia, hai chế độ”, đây là sự đồng thuận tại Đài Loan”.“Bà nói: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy mạnh dạn tiến lên ủng hộ dân chủ, vì chỉ khi nào làm như vậy, Trung Quốc mới thực sự hiểu được lối suy nghĩ và sự kiên định của người dân Đài Loan.“Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tập tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ đảng phái nào ở Đài Loan để thúc đẩy tiến trình chính trị - mà Bắc Kinh kiềm hãm lại từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền - miễn là các đảng phái đó phải chấp nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc”.“Nêu bật sự bất an tại Bắc Kinh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ nói riêng cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 31/12/18 ký thành luật Đạo luật Sáng kiến Trấn an Châu Á, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, kể cả việc bán vũ khí cho đảo quốc này.”