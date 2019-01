Ngoại Trưởng Mỹ Đòi Nga Thả Tức Khắc Paul Whelan Bị Bắt

WASHINGTON - Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố “Sẽ đòi Moscow trả tự do tức khắc Paul Whelan, vì vụ bắt giữ người này là không thích hợp.”Whelan dự 1 hôn lễ tại thủ đô Nga khi đột nhiên mất tích, theo lời của người anh em là David Whelan.Là giám đốc an ninh toàn cầu của 1 hãng cung cấp phụ tùng xe hơi bản doanh Michigan, ông Whelan bị bắt hôm Thứ Sáu tuần qua.3 ngày sau, thông cáo của an ninh liên bang Nga FSB cho hay công dân Hoa Kỳ 48 tuổi này bị bắt trong lúc hoạt động gián điệp, và không mô tả chi tiết.Lên tiếng từ Brazil, ngoại trưởng Pompeo tỏ ý hy vọng dịch vụ lãnh sự có thể tiếp cận Whelan để biết rõ sự tình, có thể có thông tin trong mấy giờ sau. Theo lời ông Pompeo, đã làm rõ với Moscow nhu cầu biết các tố giác là gì, và nếu không thích hợp, Whelan phải được trả tự do ngay.Twitter của gia đình Whelan là “Chúng tôi rất quan ngại về sự an toàn và bình an của Paul – sự vô tư của Paul là không thể nghi ngờ. Chúng tôi tin rằng các quyền của Paul được tôn trọng”.Theo lời David, Paul từng đi Nga 5, 6 lần, nên khi có đồng đội cũ là TQLC định làm đám cưới với 1 phụ nữ Nga tại Moscow, Paul được yêu cầu cùng đi để giúp bạn.Buổi sáng ngày bị bắt, Paul Whelan hướng dẫn 1 số khách của đám cưới đi thăm các Viện bảo tàng – lần sau cùng không nghe Paul là khoảng 5 giờ chiều, khi Paul không xuất hiện tại tiệc cưới.Gia đình đã tìm kiếm bằng mọi cách. Bộ ngoại giao nhận đuợc thông báo chính thức của Nga.Sau nhiều nhiệm kỳ Iraq khi là TQLC, Whelan giúp việc hãng Borg Warner (bản doanh Novi, Michigan) từ đầu năm 2017 và trở thành giám đốc an ninh toàn cầu, chịu trách nhiệm tất cả cơ sở khắp thế giới của hãng – Borg Warner không có chi nhánh tại Nga.Theo David Whelan, người anh em của mình từng làm việc với Kelly Services, là 1 hãng khác có cơ sở tại Nga.