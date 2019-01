Thống Đốc New York Nhắc: Dòng Dõi Trump Là Di Dân Đức

NEW YORK - Phát biểu nhân dịp tuyên thệ nhậm chức thống đốc nhiệm kỳ 3 của tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo nhắc TT Trump: đừng quên nguồn gốc di dân.Ông nội của TT thứ 45 là người Đức, tới Hoa Kỳ qua cảng New York có cồn Ellis, sau có cháu nội trở thành TT.Thống đốc Cuomo nhấn mạnh “Ông có bảo tôi cồn Ellis là không thật và thực chăng, và lời hứa biến đất nước Mỹ sống đến ngày nay vì nó là thế”.TT Trump bị ông Cuomo đả kích 5, 6 lần – nhân vật số 2 của Trump cũng không được bỏ qua.Thống Đốc New York là 1 chính khách của đảng DC nhắc lại: ông nội của PTT Mike Pence trốn cuộc sống đói nghèo ở Ireland đến đây.Hôm Thứ Ba, TT Trump tuyên bố khoan hồng 22 di dân có thể đã bị tống xuất vì phạm tội, gây bất mãn trong dư luận. Ông Cuomo nói “TT mở chiến tranh về biên giới chống lại các cộng đồng”.HuffPost tường thuật: diễn văn nhậm chức của thống đốc Cuomo là gia tăng đả kích Trump – ông nhấn mạnh “New York tiến lên không bằng cách dựng tường biên giới, nhưng để xây cầu mới, phi trường mới, tạo việc làm cho tầng lớp trung lưu mới, tương lai cho thế hệ sau, để chứng tỏ chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn khi chung sức làm”.