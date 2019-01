Cựu Nghị Sĩ Harry Reid: Trump Là TT Tệ Hại Chưa Từng Có

WASHINGTON - Trong 1 cuộc phỏng vấn được đăng báo ngày Thứ Tư, cựu nghị sĩ Harry Reid mô tả TT Trump là kẻ bịa đặt và lừa dối.Vị dân cử của tiểu bang Nevada nguyên là thủ lãnh đa số DC Thượng Viện mô tả Trump là 1 con người thu hút, không chỉ là vô đạo mà là vô luân – theo lời ông Reid, vô luân là khi bắn vào đầu người khác, là vô lương tâm.Nghị sĩ Reid nghỉ hưu năm năm 2017 khi hết nhiệm kỳ thứ 5 khẳng định với tạp chí New York Times “không nghi ngờ Trump là TT tệ hại chưa từng có”, và giải thích “Ông ta nói dối, ông ta gian lận – không thể đấu lý với Trump”.Ông Reid không đồng ý với mô tả của cựu giám đốc FBI James Comey thường so sánh Trump với trùm băng đảng – ông nói với phóng viên “Tội ác có tổ chức là việc làm ăn – họ làm có kết quả, biết ứng xử với những việc có thể tiên đoán. Họ không gây rối loạn, là điều chúng ta thấy với Trump”.Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí New York Times, cựu nghị sĩ Reid cũng nói tới cuộc tranh cử 2016 và về 1 số việc khi ông là thủ lãnh đa số Thượng Viện.