Trump Tự Ghi Công Hạ Giá Xăng, Giới Phê Bình Nói Không Phải

NEW YORK - Phát biểu nhân dịp tuyên thệ nhậm chức thống đốc nhiệm kỳ 3 của tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo nhắc TT Trump: đừng quên nguồn gốc di dân. Ông nội của TT thứ 45 là người Đức, tới Hoa Kỳ qua cảng New York có cồn Ellis, sau có cháu nội trở thành TT.