Trump Mời Thủ Lãnh CH, DC Dự Thuyết Trình Về Biên Giới

WASHINGTON - Khi tình trạng công sở đóng cửa kéo dài qua tuần lễ thứ nhì, TT Trump mời thủ lãnh 2 Viện lập pháp của 2 đảng dự thuyết trình về an ninh biên giới.Các nguồn lập pháp xác nhận cuộc hội họp tổ chức ngày Thứ Tư là thuyết trình, không là thương lượng.Phóng viên tìm kiếm bình luận của Bạch Ốc không được hồi đáp.2 Viện họp 1 thời gian ngắn trong ngày 2-1 để đánh dấu ngày cuối cùng đảng CH kiểm soát cả Thượng Viện và Hạ Viện thời kỳ 2017-2018 trong lúc không thấy tín hiệu thỏa hiệp để công sở mở cửa làm việc lại.Khi phe DC nắm quyền kiểm soát Hạ Viện với thành phần nhân sự mới ngày Thứ Năm 3-1, họ định thông qua 1 gói chi tiêu 2 phần có ý nghĩa chấm dứt đóng cửa công sở - nhưng, viễn ảnh này là không chắc với Thượng Viện bị phe CH chi phối.Đây là trận đấu sức đầu tiên tại QH tân cử, giữa dân biểu DC Nancy Pelosi và nghị sĩ CH Mitch McConnell. Twitter hôm Thứ Ba của TT Trump phàn nàn “An ninh biên giới, bức tường và đóng cửa công sở không là khởi đầu với bà Pelosi ở vai trò chủ tịch Hạ Viện”.Đề án chuẩn chi 2 phần của phe DC gồm cấp khoản để Bộ nội an hoạt động đến ngày 8-2, kinh phí tường biên giới 1.3 tỉ và 300 triệu khác liên quan với an ninh biên giới.Phần thứ 2 là cấp quỹ hoạt động đến cuối tài khóa (là ngày 30-9) cho các Bộ, Phủ thiếu tiền, gồm các Bộ tư pháp, thương mại, vận tải.TT Trump đòi 5 tỉ xây tường biên giới – thủ lãnh CH Thượng Viện McConnell báo trước không thông qua đề án không được TT Trump tán đồng.