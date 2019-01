VC Thanh Trừng Cán Bộ, Luật Sư

HANOI/SAIGON -- Một cuộc tổng thanh trừng đã, đang và sắp diễn ra tại Việt Nam.Trong khi VnExpress ghi lời Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói rằng “Sắp có chỉ thị 'đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng'”... bản tin nhiều báo cho biết có 320 luật sư tại Sài Gòn bị xóa tên.Bản tin VnExpress kể rằng “Ban Bí thư chuẩn bị ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc những người không còn đủ tư cách...”Vào chiều 2/1/2019, phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, trong quý I, ngành phải tham mưu cấp ủy tiếp tục xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban Bí thư dưới sự tham mưu của ngành đang chuẩn bị ban hành chỉ thị Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.VnExpress viết: “Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo chỉ thị nói trên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Quá trình xây dựng, Ban đã nghiên cứu báo cáo của 68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, khảo sát tại 10 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Kết quả cho thấy số lượng đảng viên tăng, nhưng công tác kết nạp đảng viên và sàng lọc, đưa ra những người không còn đủ tư cách chưa kịp thời. Tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ chưa được ngăn chặn.”Bản tin nói rằng tính đến hết năm 2017, toàn Đảng có gần 5 triệu đảng viên. Trong các năm 2011-2017, gần 51.000 người bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó xóa tên do vi phạm là hơn 38.519; gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ.Trong khi đó, bản tin VTC News nêu câu hỏi: Vì sao 320 luật sư ở TP.SG bị xóa tên khỏi danh sách thành viên đoàn luật sư?Bản tin viết rằng Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.SG vừa có quyết định xóa 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.Ngày 2/1, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.SG thông tin, Luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.SG) vừa ký quyết định xóa tên 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP.SG.Người ta không biết chính xác lý do xóa tên hàng trăm luật sư vừa nêu thực sự có ẩn tình gì hay không, nhưng tại Sài Gòn đã từng xảy ra trường hợp xóa tên Luật sư Phạm Công Út với lý cớ về tiền bạc thực chất là hạ nhục, vì thực sự chính là lý do chính trị, vì Luật sư Phạm Công Út là người nổi tiếng đã tham gia biện hộ nhiều vụ án chính trị ở Việt Nam.Tương tự ở tỉnh Phú Yên, luật sư Võ An Đôn chuyên bênh vực các đơn kiện của người nghèo và cô thế mới đây cũng đã bị xóa tên khỏi Luật sư đoàn tỉnh Phú Yên.