Chùa That Luong xây dựng vào thế kỷ thứ 3 cùng lúc với thành phố Vientiane được thành lập. Chùa That Luong là ngôi chùa tiêu biểu cho nước Lao. Khởi đầu chùa That Luong xây dựng để thờ xá lợi Phật, nhưng vào năm 1560 Quốc Vương Suysetthethirath ra lệnh gở bỏ kiến trúc ban đầu, dời thủ đô từ Luong Prabang về thành phố Vientiane. Chùa That Luong là một di tích quan trọng của Phật Giáo. (Ảnh Đường Bình)