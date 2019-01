Saudi: $10,000/Trẻ Em Đưa Ra Trận Ở Yemen

Saudi Arabia và các đồng minh đang trả $10,000 đô la cho nhiều quân nhân Sudan, nhiều người ở độ tuổi từ 14 tới 17 để chiến đấu trong cuộc chiến ác liệt tại Yemen.Phóng viên David D. Kirkpatrick của báo The New York Times tường trình hôm Thứ Sáu tuần trước rằng liên minh do Saudi lãnh đạo đã tuyển mộ quân dân từ Sudan để chiến đấu trong cuộc chiến tại Yemen, gồm các chiến binh trẻ em mới có 14 tuổi.Hầu hết những quân nhân này đều từ khu vực Darfur tại Sudan, theo tường trình cho biết. Darfur đã bị tàn phá nhiều năm trong cuộc nội chiến và thanh trừng sắc tộc. Theo Liên Hiệp Quốc, vẫn còn 19,000 binh lính trẻ em tại miền Nam Sudan trong tháng 10 năm 2018.Báo Times tường trình rằng tiền là động cơ chính đối với các chiến binh người Sudan. Liên minh do Saudi dẫn đầu đã trả tương đương từ $480 tới $530 đôla mỗi tháng, cùng với tiền trả them trong những tháng mà các chiến binh đã đối diện chiến trường và trả một lần $10,000 đô la vào cuối cuộc đi 6 tháng. Báo Times cho biết rằng so với một bác sĩ Sudan kiếm được tương đương $500 đô la một tháng.Nhiều chiến binh xem cuộc chiến và tiền bạc được trả bởi liên minh như là cách giúp các gia đình họ thoát khỏi tuyệt vọng kinh tế. Tường trình của báo trích thuật lời của Hager Shomo Ahmed, 16 tuổi là cựu chiến binh Sudan của cuộc chiến Yemen là người đã được tuyển mộ ở tuổi 14, nói rằng “nhiều gia đình biết rằng đó là cách duy nhất để làm thay đổi cuộc sống của họ khi để những đứa con trai gia nhập vào cuộc chiên và mang tiền về cho họ.”Theo báo Times, các chiến binh Sudan là những người đã chiến đấu tại Yemen nói rằng từ 20% tới 40% đơn vị của họ đều là các chiến binh trẻ em như vậy.