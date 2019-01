1 Trung Tâm Giải Phẫu Lây Bệnh HIV Hàng Ngàn Người

Trung tâm giải phẫu tại tiểu bang New Jersey có thể đã có hơn 3,700 bệnh nhân bị lây HIV và viêm gan vì sử dụng dụng cụ rỉ sét và đã dùng ra trải giường dơ bẩn, theo một phúc trình từ bộ y tế tiểu bang này cho biết.Trung tâm HealthPlus Surgery Center tại thành phố Saddle Brook thuộc tiểu bang New Jersey, đã bị đóng cửa hôm 7 tháng 9 năm 2018 sau khi Bộ Y Tế New Jersey phát hiện nhiều vi phạm về các yêu cầu khử trùng và vệ sinh, theo trích thuật bản tóm tắc được công bố hôm Thứ Sáu tuần trước cho biết. Tiểu bang đã cho phép Trung Tâm HealthPlus Surgery Center mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng 9 năm 2018.Nhưng trước khi Trung Tâm HealthPlus được mở cửa trở lại, nó bị buộc phải điều chỉnh đúng số vi phạm, gồm việc cất giữ không đúng thuốc men, nhiều vấn đề với các đòi hỏi nhân viên, và không khử trùng dụng cụ đẩy đủ.Bản trích thuật mô tả các dụng cụ khử trùng khi vẫn còn “các vết bẩn rỉ sét.” Nhân viên kể với nhà điều tra của bộ y tế rằng nếu nhơ bẩn còn trông thấy, thì y tá nên quyết đình có nên sử dụng hay không trong trường hợp giải phẫu, theo phúc trình nói trên cho biết thêm.Phúc trình cũng nêu chi tiết nhân viên y tế không che râu và mặt trong lúc giải phẫu. Vi phạm khác được nói đến xe đẩy dùng để chuyển chở bệnh nhân vẫn còn “vết ướt đỏ,” chứng tỏ không được vệ sinh đúng ngay cả sau khi nhà điều trả đòi hỏi nó phải được thay, theo phúc trình cho biết.Kể từ khi khám phá của thủ tục giải phẫu khử trùng không đúng, Trung Tâm HealthPlus đã sa thải 2 nhân viên, theo luật sư của trung tâm là Mark Manigan cho biết.Vào đầu tháng 12, nhiều bệnh nhân được thấy có mặt tại trung tâm từ ngày 1 tháng 1 đến này 7 tháng 9 và có thể đã bị nhiễm trùng trong thời gian họ nằm tại trung tâm giải phẫu này được tiếp xúc bởi HealthPlus từ một lá thư được phân phối vởi bộ y tế cho biết.