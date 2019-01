Nhìn Tới Năm 2019

Bắt đầu năm 2019… Chúng ta có thể tiên đoán gì về năm 2019?

Tình hình Việt Nam? Kinh tế dĩ nhiên sẽ tăng tốc hơn, nhờ hiệu lực của hiệp định thương mại CP-TPP. Nhưng hẳn là ngăn cách giàu nghèo sẽ thêm cách biệt, vì cơ hội kinh tế không đồng đều cho mọi thành phần. Người dân thành thị sẽ có việc làm và tiện nghi thoải mái hơn nông thôn. Học sinh sắc tộc sẽ gian nan hơn học trò miền xuôi.

Sẽ có dân chủ tại Việt Nam? Kinh tế tăng sẽ không có nghĩa là dân chủ sẽ cởi mở hơn; cứ xem Nga và Trung Quốc thì thấy. Có vẻ như sẽ còn mất nhiều năm nữa, Việt Nam may ra mới chuyển hóa dân chủ được. Luật an ninh mạng đang làm khó các hoạt động mạng tại Việt Nam, trong khi người dân dễ dàng bị quy chụp với bất kỳ bài viết nào bị suy diễn là diễn biến hòa bình….

Biển Đông sẽ sóng gió hơn? Không ai biết chắc được, vì có nhiều yếu tố chuyển biến trong ván cờ quốc tế này, cho nên rất là khó đoán. Chỉ ước mơ quê nhà hòa bình, vì bất kỳ một biến động quân sự nào nơi đây cũng sẽ kéo lùi bước tiến kinh tế, và không chừng sẽ dẫn tới cơ nguy lệ thuộc Phương Bắc một lần nữa -- mà hình ảnh đang gây nỗi lo là dự thảo về 3 đặc khu có vẻ như ưu đãi rất nhiều cho người láng giềng khổng lồ kia.

Trong khi đó, Nam Hàn và Bắc Hàn dĩ nhiên sẽ kết thân hơn, bất kể rằng Bắc Hàn liên tục vi phạm cam kết gỡ bỏ vũ khí nguyên tử.

Nhìn ra thế giới, có một khuynh hướng thấy rõ trong cả kinh tế và đời sống: robot xuất hiện nhiều thêm. Trong khi robot thay thế nhiều công nhân trong hãng xưởng, robot sẽ được dùng trong nhiều ứng dụng để dùng trong đời sống hàng ngày, có thể dùng làm tiếp viên tiệm ăn, nhân viên lễ tân khách sạn, vân vân. Và robot ngày càng thông minh hơn, như đã dùng làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Nhật Bản.

Có một điểm dễ dàng tiên đoán: tin giả sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tức là Fake News. Chúng ta đã thấy tin giả tràn ngập các email trong cộng đồng trong năm 2018, và chắc chắn là 2019 cũng sẽ tràn ngập nhưu thế, thậm chí còn nhiều hơn – đặc biệt là, bây giờ Dân Chủ đã chiếm đa số trong Hạ Viện liên bang, nghĩa là căng thẳng với Tổng Thống Trump và với Thượng Viện liên bang do đa số Cộng Hòa nắm giữ sẽ tăng cường độ. Nghĩa là, phi tiêu sẽ phóng như mưa bay khắp trời. Và phi tiêu Fake News thì nhìn đâu cũng có.

Về phía lãnh đạo tôn giáo, năm 2019 sẽ có nhiều chuyến tông du quốc tế của Đức Giáo Hoàng Francis.

Theo nghị trình Vatican đã loan báo cho năm 2019, một số chuyến đi sẽ như sau.

-- Đức Giáo Hoàng thăm Panama, từ ngày 23 tới 27/1/2019, cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day 2019).

-- Thăm United Arab Emirates, từ ngày 3 tới 5 tháng 2/ 2019. Mục đích chuyến đi này: Đức Giáo Hoàng tham dự Hội Nghị Liên Tôn Quốc Tế về Tình Anh Em Nhân Loại (International Interfaith Meeting on "Human Fraternity") tại thành phố Abu Dhabi.

-- Thăm Morocco, từ ngày 30 tới 31 tháng 3/2019. Dự kiến sẽ tới hai thành phố Rabat và Casablanca.

-- Thăm Bulgaria và Macedonia, từ ngày 5 tới 7 tháng 5/2019. Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Sofia và Rakovski tại Bulgaria, và thăm Skopje tại Macedonia.

-- Đức Giáo Hoàng dự kiến thăm Romania, Mozambique , Nhật Bản, Uganda, nhưng Vatican chưa thông báo cụ thể các lich trình này, chỉ nói là sắp xếp trong năm 2019.

Cũng nên nói rằng chỉ mới mấy hôm trước, tạp chí Tibetan Journal loan tin rằng trong ngày cuối năm 2018 sẽ là ngày cầu nguyện trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chính phủ Tây Tạng Lưu Vong tại thành phố Dharamshala loan báo sẽ thực hiện Lễ cầu nguyện trường thọ cho vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng vào ngày 31/12/2018 tại thị trấn Bodh Gaya. Lễ cầu nguyện trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma còn gọi là Lễ Tenshug.

Nghi lễ này sẽ cúng dường 113 tượng Phật, biểu tượng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có tuổi thọ ít nhất là 113 năm. Các tượng Phật này sau đó sẽ tặng cho tất cả các tu viện và ni viện Phật Giáo Tây Tạng tại Ấn Độ. Các đại diện của 276 tu viện và ni viện sẽ tới tham dự lễ cầu nguyện này.

Một tin đáng chú ý từ phía người Việt Nam: Làng Mai, tông phái do Thiền sư Nhất Hạnh thiết lập, trong bản văn mới phổ biến với nhan đề “Sức mạnh tăng thân – Thông điệp mừng Năm Mới” có ghi nhận lời Thầy Nhất Hạnh (đang ở Chùa Từ Hiếu, Huế) nhắc giữ chánh niệm, rằng:

“Thầy thường nhắc chúng ta rằng món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người khác, và cho chính ta, là sự có mặt đích thực của mình. Trở về tức là có mặt. Thở vào và thở ra với năng lượng chánh niệm là đủ để thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, ngay nơi mà chúng ta đang ở, với bất cứ ai đang ở quanh ta, dù họ đang vui vẻ và náo nhiệt hay đang đối mặt với những thử thách, nỗi cô đơn và buồn khổ. Với hơi thở chánh niệm của mình, chúng ta có thể thực sự có mặt đó với những gì đi lên trong ta và trong những người thương xung quanh. Chỉ cần có mặt với tình thương, sự quan tâm và lắng nghe sâu là đủ để tạo ra sự khác biệt và làm vơi nỗi khổ rồi…

…Năm mới 2019 là một cơ hội cho chúng ta nhìn sâu và cùng tìm ra những phương thức phòng hộ để có được một con đường tốt đẹp hơn cho bản thân, cho cộng đồng và cho cả hành tinh của chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có can đảm thay đổi trong cách sống để một Năm Mới thực sự là “Mới”. Chúng ta có thể đưa ra những cam kết cụ thể, rõ ràng trong sự thực tập chánh niệm hàng ngày, chuyển hoá những tập khí, hoặc đưa cuộc sống của chúng ta đi theo một hướng mới, dù chỉ trong những hành động rất nhỏ….”

Và cuối cùng, cũng nên ghi nhận rằng năm 2019 sẽ có một sự kiện Phật giáo tại Việt Nam, theo báo Giác Ngộ: GHPGVN sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019.

Đại lễ Vesak LHQ còn gọi là Đại Lễ Tam Hợp – tức là đại lễ tưởng nhớ ba sự kiện lớn: Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn. Đại lễ Vesak 2019 dự kiến diễn ra tại tỉnh Hà Nam từ ngày 12 - 14-5-2019 với chủ đề “Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Dự kiến khoảng 1.500 đại biểu, khách quốc tế từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, 10.000 đại biểu trong nước và Phật tử sẽ dự Đại lễ.

Nghĩa là, một Đại lễ Vesak LHQ dự kiến lớn nhất trước giờ tại Việt Nam.

Người ta không rõ Ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ sẽ mời hai nhà sư nổi tiếng tham dự hay không: Thầy Quảng Độ (đang ở Sài Gòn) và Thầy Nhất Hạnh (đang ở Huế).

Để chờ xem năm 2019 mọi chuyện sẽ tới đâu.