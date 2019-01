Texas: Súng Nổ Tại Bãi Đậu Xe Của Walmart, 1 Bé Gái Chết; Texas: Bắt 1 Thanh Niên Bịt Mặt Có Súng Nạp Đạn

HOUSTON - 1 bé gái 7 tuổi cùng ngồi trên xe với mẹ bị bắn chết hồi sáng Chủ nhật tại bãi đậu xe của cửa hàng Walmart Houston.

Tin của cảnh sát quận Harris ghi: 1 nghi can vô danh áp sát xe của 2 mẹ con, nổ súng không rõ lý do.

Bé Jazmine thiệt mạng, mẹ là LaPorsha Washington 30 tuổi trúng đạn bị thương. Trên xe còn có 2 vị thành niên và 1 thiếu nữ - 3 em này không bị thương tổn về thể xác, nhưng bị chấn thương tâm thần.

Thám tử đang khảo sát phạm trường và xem video an ninh để tìm kiếm nghi can.

Hung thủ trốn chạy bằng 1 chiếc xe pick-up màu đỏ không gắn bảng số.

Trong khi đó một bản tin khác cho biết tình hình đáng sợ chấm dứt kịp khi 1 cảnh sát ngoài giờ hành sự bắt giữ 1 thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang bệnh viện, mang súng ngắn nạp đạn có hành vi khác lạ.

Cảnh sát quận Seguin cho hay: khách qua đường mật báo và 1 cảnh sát viên tiếp cận nghi can Tony Dwayne Albert.

Phát ngôn viên cảnh sát báo tin: Albert khai đang định đến 1 thánh đường để thực hành 1 lời tiên tri.

Nghi can 33 tuổi là cư dân Houston đã bị bắt về tội cất giữ súng trái phép, bị tạm giam tại nhà tù của quận Guadelupe.

Công nhân tại 1 nhà hàng Mexico cho biết Albert hỏi nhà thờ Baltist gần nhất ở đâu – liền sau đó, họ tự phong tỏa nhà hàng và gọi cảnh sát.

Seguin cách San Antonio 35 dặm về hướng đông bắc.