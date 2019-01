Sài Gòn, Hà Nội Đón 2019: Tưng Bừng Múa Hát; Nam, Bắc Hàn Gửi Lời Chúc Hòa Bình, Kết Thân

HANOI/SAIGON -- Tưng bừng đón năm mới....

Bản tin VnExpress kể rằng: Trung tâm Sài Gòn, Hà Nội chật cứng người nhảy múa chào năm 2019

Thời khắc chuyển giao sang năm mới, trung tâm TP SG, Hà Nội, Nha Trang... tưng bừng pháo hoa, người người ca hát...

Trước thời khắc sang năm mới 2019, những tiếng nhạc dồn dập nhanh hơn ở khu vực Hồ Gươm; hàng nghìn người cùng đếm ngược và hô vang "Chúc mừng năm mới!".

Báo Hà Nội Mới kể: Tối ngày 31-12, hàng nghìn người dân Thủ đô Hà Nội đổ về các điểm tổ chức chương trình countdown (đếm ngược) như: Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám… để chào đón năm mới 2019.

Bản tin Zing kể: Hàng nghìn người Nha Trang nhảy nhót theo điệu nhạc chào đón năm mới...

Nha Trang có mưa rất to nhưng không ngăn được hàng nghìn người tập trung tại Quảng trường 2/4 để chào đón năm 2019.

Tuy nhiên, nhiều hy vọng nhất là người dân hai miền Nam và Bắc Hàn.

Bản tin KBS kể rằng Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã nhận được một bức thư từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un hôm Chủ nhật (30/12) với nội dung bày tỏ ý định đến thăm Seoul trong năm 2019.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom đã thông báo về lần liên lạc mới nhất giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trong một cuộc họp báo ngắn.

Người phát ngôn cho biết, trong bức thư dài hai trang, Chủ tịch Kim đã nói về việc chưa thể thực hiện lời hứa tới thăm Seoul trong năm nay, đồng thời khẳng định ông đã rất hy vọng có thể bước qua biên giới sang Nam Hàn như đã thống nhất trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9.

Nhà lãnh đạo miền Bắc cũng bày tỏ mong muốn mãnh liệt được tới thăm miền Nam vào năm tới. Và cùng với việc đánh giá cao các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong năm 2018, Chủ tịch Kim còn đề xuất tổ chức thêm nhiều cuộc hội đàm với Tổng thống Moon trong năm 2019 và cùng nhau xử lý vấn đề phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng người dân trên khắp năm châu hồi hộp đón chờ năm 2019 trong niềm hân hoan xen lẫn lo âu. Dư âm của nhiều biến động chính trị, xã hội và kinh tế trên thế giới trong năm qua vẫn còn đó và có nguy cơ kéo dài sang năm 2019.

Năm 2019 còn được Liên Hiệp Quốc mệnh danh là Năm Quốc tế các Ngôn Ngữ Bản Địa. Vịnh Sydney của Úc châu sẽ là nơi diễn ra các lễ hội tôn vinh các nền văn hóa bản địa, bao gồm cả việc chiếu phim hoạt hình trên các trụ cầu Sydney Harbour Bridge nổi tiếng.

Ở Hồng Kông, có khoảng 300.000 người tập trung đông đảo ở Victoria Harbour tận hưởng 10 phút pháo hoa được bắn đi từ năm chiếc thuyền.

Còn tại châu Âu, Anh Quốc bước sang năm 2019 trong một mối quan hệ mới với Liên Hiệp Châu Âu sau quyết định Brexit, đang gây chia rẽ đất nước. Như để khẳng định quyết tâm duy trì mối quan hệ hữu hảo với châu lục, màn pháo hoa từ London Eye sẽ được tiếp nối với các chương trình âm nhạc do các nghệ sĩ đến từ châu lục trình diễn.

RFI ghi nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019 vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh trang nhất các nhật báo quốc tế lớn. Thế cân bằng địa chính trị trên thế giới trong năm qua đã bị chao đảo và tiếp tục sẽ có những đổi thay vì tính cách khó lường của vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Dù vậy, AFP cũng nhận thấy là nếu như tại nhiều nơi trên địa cầu, người dân hân hoan mừng năm mới trong cảnh an bình, thì đâu đó vẫn còn nhiều người phải đón năm 2019 trong loạn lạc như tại Yemen, Syria hay Afghanistan…