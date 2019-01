Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali Đại Lễ Kỷ Niệm Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ

Trong Đại Lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California số 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana, CA, 92704, vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018, Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ, tham dự buổi đại lễ ngoài các vị chức sắc trong Ban Trị Sự và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, về quan khách theo lời giới thiệu của Đồng đạo Trần Văn Tài có: Ni Sư Như Như, Phái Đoàn Phật Gáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Phái Đoàn Cao Đài Nam California, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí, Cựu Đại Tá Võ Văn Sét, Giáo Sư Châu Văn Ba, Giáo Sư Phạm Thị Huê và phu quân, LS. Trần Sơn Hà, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa và phu nhân Nhà Thơ Nhất Phương và Phu Quân, ông Lưu Sĩ Trí, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên, Giáo Sư Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt, Quốc Dân Đảng và phái đoàn, GS. Đỗ Anh Tài, ông Nguyễn Văn Giúp, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sa Đéc và một số các cơ quan truyền thông…

Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo Mai Chân.

Trước khi vào chương trình chính thức, Đoàn Lân Tiên Phong đã biểu diễn chào mừng Đại Lễ Đản Sanh và quan khách cùng đồng đạo tham dự.

Tiếp theo Đồng Đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách cùng đồng đạo, trong phần Diễn Văn Khai Mạc có đoạn ông nói: “… Sự hiện diện đông đão của qúy vị quan khách, qúy thân hữu đã nói lên tinh thần, lúc nào qúy vị cũng nhớ đến chúng tôi và luôn luôn dành cho PGHH một cảm tình đặc biệt, riêng sự có mặt của chư qúy đồng đạo đã nói lên tấm lòng của qúy vị lúc nào cũng tôn kính Đức Tôn Sư và quan tâm đến mọi sinh hoạt …”

Ông tiếp: “Để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của vị đã sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy, thế danh Ngài là Đức Huỳnh Phú Sổ, đản sanh ngày 25 Tháng Mười Một, năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 15 Tháng Giêng, 1920), tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, Việt Nam, là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và uy tín với dân chúng địa phương.

Thưở nhỏ, Đức Huỳnh Giáo Chủ vừa học hết bậc tiểu học thì đau ốm liên miên, nên ngài phải rời nhà trường về nhà dưỡng bệnh. Từ 15 đến 19 tuổi, ngài không lúc nào dứt được tình trạng đau yếu và cũng không có vị lương y nào, dù Đông y hay Tây y, trị dứt được bệnh cho Ngài.

Đến năm 1939, ngài hốt nhiên đại ngộ, nói năng vô cùng uyên bác. Ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 Tháng Bảy, 1939, ngài làm Lễ Cáo Hoàng Thiên, tuyên bố lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Để tạo niềm tin trong gia đình, ngài hướng dẫn thân phụ đi viếng các am động trong Miền Thất Sơn và Tà Lơn, những núi non hùng vĩ nổi tiếng thiêng liêng có nhiều bậc tu hành đắc đạo mai danh ẩn tích.

Đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, đúng vào ngày Mùng 4 tháng 7 năm 1939, Ngài làm lễ cáo Hoàng Thiên, tuyên bố lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Ngài dùng pháp Tam Độ Nhứt Như để độ đời: -Trị bịnh độ đời, -Thuyết pháp độ đời, -Viết Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Thi Thơ để độ đời…”

Tiếp theo phần nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo, Ban tổ chức mời đồng đạo Lưu Văn Kiệm và đồng đạo Lê Hữu Ky cùng một số các vị trưởng lão, các vị chức sắc lên trước bàn thờ Tam Bảo dâng hương cầu nguyện. Sau đó, những vị nầy ra trước Bàn Thiên bên ngoài để làm lễ dâng hương cầu nguyện.



Sau phần nghi lễ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ lên nói về ý nghĩa ngày Đại Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trong phần trình bày có đoạn ông đã đề cập đến ý nghĩa về học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đó là để vượt thoát và chiến thắng với chính mình, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ông cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vị Giáo Chủ học ít mà biết rất nhiều, trên thế giới chứa có một vị Giáo Chủ nào mà khai đạo chỉ có 19 tuổi, sau khi tuyên bố cáo Hoàng Thiên đã có 2 triệu người theo Ngài, đặc biệt trong lúc nầy người nào mắc bệnh gì Ngài cũng đã trị dứt bệnh, nhiều nhà nghiên cứu đã đến tìm hiểu đều ngạc nhiên, tất cả những lời dạy của Ngài đều viết thành thơ để cho dân gian dễ học, dễ hiểu… Bài nói về ý nghĩa khá dài, khá chi tiết, nhất là ông đã cho mọi người biết rỏ hơn về sứ mạng của ngài.

Tiếp theo Đồng Đạo Nguyễn Duy Tâm và Trần Thị Hạnh lên diễn ngâm bài thơ “Diệu Pháp Quang Minh” của Huỳnh Giáo Chủ.

Sau đó, phần phát biểu cảm tưởng của Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng và Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

Cuối cùng, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu thay mặt ban tổ chức lên cảm ơn sự quang lâm tham dự của tất cả qúy vị quan khách và đồng đạo, mời mọi người dùng tiệc chay thân mật để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do hội Phụ Nữ và và ban văn nghệ El Monte trình diễn.