Đi Tìm Vết Chận Đức Phật - Laos: Động Pak Ou - Luang Prabang

Động Pak Ou - Luang Prabang.

Động Pak Ou là một trong 3 nơi hành hương quan trọng của Phật Giáo nước Lào. Pak Ou gồm có Tham Ting (động thấp) và Tham Theung (động cao). Cả hai động đều nằm sường bên trái con sông Mekong cách thành phố Luang Prabang 25 cây số vể phí Bắc. Lịch sử của Pak Ou lui về hơn mấy ngàn năm. Trong động có hơn 4 ngàn tượng Phật lớn nhỏ bằng gỗ do người dân làm để cúng dường. Động nằm trên bờ sông cao 50 metre. Từ trung tâm phố cổ Luang Prabang đò máy chạy ngược giòng khoản 2 tiếng đồng hồ thì đến nơi.

Sáng sớm thành phố Luang Prabang yên tịnh, một làng khói mỏng do nạn đốt rừng trên núi Trường Sơn bắc Lào bay về, sáng nay nó vẫn còn một ít trong bầu trời. Tôi xông pha ra đường đi dạo một vòng cho biết nước Lào.

Tôi đi lang thang sau thành chùa Xieng Thong, bước lên vỉa hè đi vài bước gặp phải hàng ăn, đơn sơ ba cái ghế đẩu chỉ bán một món bún riêu, nó giống như hàng bún vỉa hè chợ cũ Ninh Hòa quê tôi. Tôi ngồi xuống, cô chủ biết tôi muốn gì, cô lẹ làng cho tôi tô bún riêu thơm phức, vớt mấy lát ớt tươi bỏ vào, vặn miếng chanh, thêm muổng mấm tôm thì tuyệt vờ, húp cái rọp, ăn nóng cho ấm bụng không sợ bị ông Táo rượt. Kêu thêm một tách cà phê sữa nóng, thật là thần tiên.

Trời sáng, tiếng máy đò ngoài sông chát chúa khiến tôi thức tỉnh, tôi ra bờ sông mở mắt nhìn với tất cả sự ngạc nhiên, đứng bờ sông này nhìn qua bờ sông bên kia cái chiều ngang ít nhứt phải là 2 cây số, thấy mà khiếp vía. Nó không giống như Sông Tiền Sông Hậu ở Việt Nam, cũng là một dòng sông Mekong nhưng sông Tiền và sông Hậu bên Việt Nam thì bờ sông thấp, nước lan tràn, bên Lào hôm nay nước thấp nên bờ sông thật cao, hàng trăm chiếc đò máy đậu theo hàng lối. Đò máy loại này không giống như phà bên Việt Nam, đây là đò du lịch, loại lớn có mui che, có thể chở trăm người. Máy tàu 500 mã lực lướt sóng chạy như bay trên sông, nhưng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới tới động Pak Ou Tham Ting.

Bến đò chật chội, nhiều đò đã đến trước, tôi bước lên bục gỗ chen lấn lên động. Trong động có nhiều tượng Phật, đủ cỡ đủ màu xiêm y, nhiều du khách nước ngoài chấp tay quan sát. Từ trong động nhìn xuống thấy bến đò tấp nập, con sông bên dưới nhiều con đò chở đầy khách đi và nhiều đò khác chở khách đến, nhớ trực không một người khách nào gồm có tôi cũng không mặc áo phao an toàn. Người bạn Lào nói với tôi, đã lâu rồi không có người nào chết vì lật đò. Tất cả nhờ thần linh Pak Ou ngôi đền thờ Phật bảo vệ con sông Mekong huyền bí.

Đường Bình