Tại Sao Người Tỵ Nạn Việt Nam Cần First Step*

The Washington Times

Bởi Michelle Park Steel

Giám Sát Viên Orange County, Địa Hạt 2

Ngày 20 Tháng 12, 2018

Michelle Park Steel





Từ hơn năm nay, chính sách bảo vệ người tỵ nạn Việt Nam đến Mỹ trước 1995 theo thỏa thuận vào năm 2008, tiếp tục dịch chuyển trong chính quyền tổng thống Donald Trump. Gần đây nhất, phát ngôn viên tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, James Thrower loan báo rằng chính quyền Hoa Kỳ đang có kế hoạch trục xuất hàng ngàn người tỵ nạn VN từng phạm án trên đất nước Hoa Kỳ.

Là Giám Sát Viên tại Orange County, đại diện một phần khu Little Saigon, an ninh công cộng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi từng trông thấy những hậu quả tai hại do việc dung thứ người nhập cư bất hơp pháp trên đường phố từ những đạo luật "sanctuary cities". Tuy nhiên, trục xuất người tỵ nạn VN từng phạm án lại là vấn đề khác, không nằm trong việc bàn cãi về những tội phạm bất hợp pháp.

Trong những ngày tới đây, Tổng thống Trump sẽ ban hành Dự luật First Step – nổ lực cải cách án luật hình sự bao quát trong nhiều thập niên qua. Đạo luật First Step ra đời và là một sự khoan dung cho những người phạm tội phi bạo lực.

Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một số nhỏ người tỵ nạn VN đang bị đe dọa trục xuất.

Tôi đến Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ khi còn là một di dân trẻ tuổi và tin chắc rằng nước Mỹ là thành trì của tự do, nhất là cho những người thoát ra từ chế độ chuyên chế khắp nơi trên thế giới. Nhiều thập niên trôi qua, là một người mẹ, người Mỹ gốc Á, một thương gia, và là một vị dân cử, tôi tiếp tục vững tin vào những nguyên tắc nền tảng của quốc gia chúng ta.

Trong và sau cuộc chiến Việt Nam , hàng trăm ngàn người Việt từ miền Nam đã liều chết để được tỵ nạn tại Mỹ - vượt thoát sự bức hại về chính trị để tạo dựng đời sống mới.

Đa số người tỵ nạn định cư tại California, và Quận Cam, nơi tôi đại diện, là nơi cư trú của hơn 200,000 người Mỹ gốc Việt, hầu hết họ là những người tuân thủ luật pháp, làm việc chăm chỉ, đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. Họ là bạn của chúng tôi, là bạn của xóm giềng. Từng bước họ tạo dựng gia đình và doanh nghiệp ở đây. Dần dần, văn hóa người Việt đã hòa nhập vào nền văn hóa chung.

Cũng như những cộng đồng khác, có những hạt nhân xấu. Trục xuất họ không là câu trả lời.

Một số rất nhỏ bị kết án, thọ hình, và đại đa số là người tốt, là những cư dân cống hiến trong nhiều thập niên.

Cho đến hôm nay cộng sản còn đang siết chặt nhân quyền tại Việt Nam . Như những người bạn Mỹ gốc Việt, đồng sự Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam, Andrew Đỗ và dân biểu Tyler Diệp đã đệ trình lá thư đến Tổng thống Trump, "Những người tỵ nạn này đã bị liệt vào hồ sơ đen và bị từ chối quyền căn bản của một con người. Đây không phải là mối nguy dự liệu mà là chính sách vĩnh hằng của chính quyền Việt Nam ."

Trục xuất những người tỵ nạn Việt Nam chẳng khác nào đẩy họ vào đời sống tối tăm không tương lai dưới một chế độ bạo hành họ đã vượt thoát từ thế hệ trước.

Tôi hiểu những áp lực Ông Trump đang đối mặt trong lĩnh vực di dân. Từ miền Nam California, chúng ta rất quen thuộc với những gì đang xảy ra tại biên giới phía nam.

Tuy nhiên, cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải đối diện với những hoàn cảnh khác biệt tại quê hương ban đầu so với những di dân khác. Người tỵ nạn bị trục xuất về Việt Nam bị xem như tội đồ vì đã đào thoát. Thiết nghĩ, điều đó có cần thiết cho hôm nay.

Hiện tai, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang ở thế hội nhập chính trị. Kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua giúp hai đảng nhìn lại những gì đúng, sai, và những gì cần cải thiện. Còn đó những điều chưa hợp nhất và tìm kiếm giải pháp liên minh hài hòa.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt được xem là bảo thủ và hậu thuẩn nước Mỹ. Điều đó không chỉ là nguyên tắc, đạo lý rõ rệt để bảo vệ quyền tỵ nan (của họ), mà còn liên quan đến vấn đề chính trị. Chẳng bao giờ có thời điểm tốt để cô lập hay đe dọa một nền tảng chính trị đơn lẻ phụ thuộc. Nhưng không lúc nào tệ hại hơn bây giờ.

Những điều nêu trên chỉ là suy nghĩ cá nhân cho tới khi chính quyền Hoa Kỳ và Việt Nam cùng ngồi lại quyết định số phận người tỵ nạn gốc Việt. Trong lúc này, cùng với những đồng nghiệp Mỹ, tôi thúc giục Tổng thống Trump tiếp tục đứng lên chống lại sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản. Người Việt tỵ nạn cũng nên hỗ trợ Ông Trump trong đạo luật First Step.

* First Step được viết tắt từ : Formerly Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning Every Person là đạo luật đổi mới hệ thống nhà tù liên bang, khoan dung cho những người phạm tội phi bạo lực, cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Được Hạ viện thông qua ngày 22/5/2018 và Thượng viện thông qua hôm 18/12/2018.