Nghiên Cứu Người Trên 90 Tuổi: Uống Cà Phê, Rượu Vừa Phải Sẽ Sống Thọ

Có nhiều thông tin chống trái nhau về những ảnh hưởng của cà phê và rượu đối với sức khỏe của bạn.Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của một người 90 tuổi cho thấy rằng những người uốn cà phê và rượu ở mức trung bình có khuynh hướng sống lâu hơn những người kiêng cữ cả hai, theo báo Forbes tường thuật cho biết. Nghiên cứu, gọi là Nghiên Cứu Hơn 90 Tuổi, phát hiện mối quan hệ giữa một số chọn lựa lối sống và tuổi thọ.Các nhà nghiên cứu tại Viện Institude for Memory Impairments and Neurological Disorders (IMIND) của Đại Học UC Irvine và Clinic for Aging Research and Education (CARE), có trụ sở tại Laguna Woods, California, đã thu thập thông tin về những người sống tới khúc ngoặc 90 tuổi và cho thấy số lượng áp đảo người tham dự kể cho các bác sĩ rằng họ đã uống cà phê và rượu. Trong khi điều này không nhất thiết có nghĩa là cà phê và rượu là lý do mà những người này sống tới 90 tuổi, sự phát hiện này chắc chắn cho phép điều tra thêm nữa.“Bởi vì có ít hiểu biết về người đạt tới mốc tuổi thọ này, sự gia tăng đáng kể trong số người già nhất cho thấy ưu tiên sức khỏe công cộng để cải thiện phẩm chất cũng như số lượng của đời sống,” theo các nhà nghiên cứu cho biết trong một bản tóm tắc về nghiên cứu này.Có những nghiên cứu khác cho rằng có mức thói quen cà phê Lorelai Gilmore có thể giúp bạn sống lâu hơn, cũng như các nghiên cứu phúc trình sự tiêu thụ rượu trung bình là chìa khóa cho sống thọ. Có lẽ sự kết hợp 2 điều này là suối nguồn của tuổi trẻ. Một nghiên cứu được đăng trong Tạp Chí American Medical Association cho thấy rằng việc uống 8 ly cà phê một ngày, ngay cả một tách cà phê cappuccino, có thể ngăn ngừa chết yểu.“Một nghiên cứu mới thực hiện với gần nửa triệu người tại Anh Quốc cho thấy nguy cơ thấp hơn của tử vong có liên hệ với việc uống nhiều cà phê hơn, gồm một số người uống cà phê với 8 ly hay nhiều hơn mỗi ngày, trong những chất chuyển hóa chậm và nhanh của cà phê, và trong những người uống cà phê nhanh và không có chất gây ghiền. Các kết quả đến với sự cảnh báo cách giải thích chúng với nguyên nhân bởi vì họ dựa vào các tài liệu được xem xét và không thể chứng thực nguyên nhân,” theo thông cáo báo chí về nghiên cứu tháng 8 năm 2018 đã giải thích.