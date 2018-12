Nông Sản Mỹ Sẽ Thê Thảm Ở Thị Trường Nhật Bản

Chỉ mấy ngày nữa, Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm thuế và nới lỏng giá trên các sản phẩm được bán bởi các nhà cạnh tranh lớn nhất đối với nông nghiệp Mỹ – buộc những nông dân Hoa Kỳ phải gánh lấy mất mát, theo báo The Wall Street Journal tường trình cho biết.Những nhà cạnh tranh gồm Gia Nã Đại, Úc, Tân Tây Lan, và Chí Lợi. Động thái này bắt đầu vào Chủ Nhật, là một phần của thỏa thuận của 11 thành viên mới của Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).Tổng Thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP vào năm ngoái, vì cho rằng nó là thương ước bất công làm thiệt hại các hãng xưởng và công nhân Mỹ.Trong khi đó, Nhật Bản sẽ cung cấp sự hỗ trợ tương tự cho những quốc gia khác vào ngày 1 tháng 2, như là một phần của Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại Liên Âu-Nhật (EUJEPA). Hành động đó sẽ tạo thêm đối thủ nông nghiệp của Mỹ tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hòa Lan, theo bản tin của báo NYP cho biết.Hiệp ước mậu dịch tự do mới được thúc đẩy bởi Nhật Bản “đe dọa cắt bớt thị trường của Hoa Kỳ và giảm lợi nhuận đối với những nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ bằng cách trao cho sự tiếp cận ưu đãi cho những nhà cạnh tranh nội bộ,” theo phúc trình tháng 5 bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cảnh báo.Và Vince Peterson của Hiệp Hội U.S. Wheat Associates nói rằng những nhà cạnh tranh không bao lâu nữa sẽ có khả năng bán sản phẩm của của họ ở mức thuế 10% dưới mức mà các nhà nông Mỹ đang gánh chịu.