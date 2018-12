Dân TQ Rủ Nhau Mua Nhà Sang Tại Sài Gòn

SAIGON -- Có phải người Trung Quốc đang rủ nhau mua các căn hộ cao cấp tại Sài Gòn?Báo The Leader nêu câu hỏi: Vì sao khách Trung Quốc ồ ạt mua căn hộ cao cấp tại TP. SG?Bản tin cho biết rằng khách hàng người Trung Quốc đang ngày càng quan tâm tới thị trường bất động sản Việt Nam và xu hướng này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.Phân khúc căn hộ hạng sang tại TP. SG thời gian gần đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn của thị trường với mức giá cao kỷ lục.Đáng chú ý như dự án Alpha City (số 87 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) với giá bán từ 8.000 - 10.000 USD/m2 tùy vị trí căn hộ, chưa tính thuế VAT và phí bảo trì. Đây được xem là dự án căn hộ có mức giá cao nhất hiện nay tại TP. SG.Tập đoàn Novaland cũng vừa tung ra thị trường 1.000 căn hộ dự án The Grand Manhattan tại trung tâm Quận 1 với giá từ 6.000USD/m2.Trước đó, Novaland cũng đã mở bán một dự án căn hộ tại đường Thi Sách (Quận 1) với mức giá khoảng 4.500 USD/m2. Công ty SonKim Land cũng xây dựng 45 căn biệt thự trên không Serenity Sky Villas ngay góc đường Điện Biên Phủ và Trần Quốc Thảo (Quận 3) với giá khoảng 120 triệu đồng/m2.Báo The Leader ghi rằng tuy giá cao "ngất ngưởng" nhưng theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, một số dự án căn hộ có giá bán 150 - 200 triệu/m2 tại các khu trung tâm đang được giới thượng lưu và khách nước ngoài rất quan tâm. Lượng cung căn hộ siêu sang trong quý III/2018 đạt 1,5% với 135 căn, tỷ lệ hấp thụ đạt tới 100%.Đặc biệt, các dự án siêu sang tại TP. SG thu hút sự quan tâm rất lớn của khách nước ngoài. Bằng chứng cho sự sôi động này là tại các dự án có vị trí tốt, chất lượng đạt tiêu chuẩn từ các chủ đầu tư uy tín, lượng khách nước ngoài luôn chiếm hết room dành cho khối ngoại.Theo thống kê dựa trên các giao dịch thông qua CBRE ở phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang, trong 9 tháng đầu năm 2018 tỉ lệ người nước ngoài mua căn hộ dựa trên giao dịch của CBRE chiếm 76%.Đáng chú ý, số lượng khách mua là người Trung Quốc chiếm tới 31% tổng số giao dịch của CBRE, so với chỉ 4% trong năm 2017 và 2% trong năm 2016.Điều nguy hiểm là, nhiều người chưa từng tới VN vẫn chi tiền ra mua các căn hộ Sài Gòn.Bản tin The Leader viết:“Bên cạnh đó, càng ngày càng có nhiều sự quan tâm đến từ các khách mua chưa từng đặt chân tới thị trường Việt Nam. Nếu như trước đây khách nước ngoài mua nhà chủ yếu là những người sống và làm việc ở Việt Nam lâu năm thì hiện nay nhờ có sự chủ động tiếp thị từ các chủ đầu tư tại thị trường nước ngoài nên các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài biết tới Việt Nam nhiều hơn và nhiều người trong số họ đã quyết định mua ngay cả khi chưa hề đặt chân tới Việt Nam.”