Cuối Năm Nhiều Nỗi Lo

Xuân NiệmCuối năm lúc nào cũng bận rộn, và cũng nhiều nỗi lo... Dù là bạn ở Sài Gòn hay Hà Nội, ở Cần Thơ hay Đà Nẵng...Báo Lao Động kể: Cuối năm, hàng loạt những vụ lừa ở bán đảo Cà Mau khiến nhiều người mất tiền oan. Những chiêu lừa như: Dùng vàng giả đổi vàng thật; bán điện thoại dởm, cho vay không lãi suất, bán hàng giả,… xuất hiện ở vùng nông thôn.Công an tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn xuất hiện nhóm người dùng vàng giả lừa các chủ tiệm vàng ở vùng nông thôn. Cụ thể, các đối tượng Châu Đăng Khoa (30 tuổi, ngụ TP. Cà Mau), Vi Văn Phong (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Thùy Trang (22 tuổi, Bạc Liêu) bị bắt quả tang khi đang lừa đảo một tiệm vàng ở huyện Ngọc Hiển và Thới Bình.Trong khi đó, báo Lao Động Thủ Đô kể: Cuối năm, tình trạng mất an ninh trật tự tại các nhà trọ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là khu nhà trọ dành cho công nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Với đặc thù sống tập trung, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, cùng với sự mất cảnh giác của công nhân nên nơi đây thường bị rơi vào điểm "ngắm" của các đối tượng trộm cắp tài sản.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện pháo lậu: Cuối năm, lại "nóng" buôn lậu pháo hoa...Tại các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo hoa với trọng lượng lên đến hàng trăm kg.Đơn cử, ngày 5/11/2018, Chi cục Hải quan Tân Thanh - Cục Hải quan Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn, trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh qua tuần tra kiểm soát phát hiện hàng hóa trái phép qua biên giới. Lô hàng được xác định là vô chủ với hàng hóa 220 kg pháo hoa phụt nổ dạng giàn, do Trung Quốc sản xuất.Mới đây, ngày 8/12/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo qua kiểm soát, phát hiện một đối tượng có hành vi cất giấu hàng cấm trong hầm gia cố trên trần xe. Hàng hóa vi phạm là 120 kg nghi là pháo hoa, nhãn hiệu DM-A8512.Bản tin VietnamBiz kể chuyện gạo: Trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 40% so với năm ngoái xuống còn 1,3 triệu tấn, theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết.Trung Quốc đã hạn chế số lượng các công ty Việt Nam có quyền xuất khẩu gạo sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và Việt Nam đang yêu cầu phía Bắc Kinh tăng thêm số công ty vào danh sách này, Reuters trích dẫn từ báo Nông nghiệp Việt Nam.Báo SGGP kể: Theo đánh giá của các cơ chức năng chống buôn lậu, bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thì hàng hóa nguy hiểm, bị cấm nhập như pháo, tiền giả, ma túy tổng hợp, thực phẩm... vẫn nhập lậu tràn lan....Thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, tính đến cuối tháng 12-2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 5.260 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, xử lý trên 2.100 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Riêng lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 446 vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu và gian lận thương mại.Báo Thể Thao 247 kể: Cuối năm, hàng loạt xe nhập khẩu 'đổ bộ' vào Việt Nam...Tuần cuối năm, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đã tăng đáng kể, nâng tổng số xe nhập khẩu lên tới 3.890 chiếc. Chiếm đa số là ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá trung bình cho mỗi xe từ hơn 20.000 USD, tương đương khoảng gần 470 triệu đồng.Báo Thanh Niên kể: Những ngày đầu tháng 12, con lươn ngăn giữa tuyến đường Hoàng Diệu (Q.4) đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Khánh Hội bị tháo dỡ, khiến các phương tiện di chuyển lộn xộn. Việc tháo dỡ này nhằm phục vụ công trình trải nhựa toàn tuyến đường. Mặt đường bị cào lên, các phương tiện di chuyển khó khăn vì lớp đá dăm phía trên khiến rất dễ trượt bánh xe. Cứ đến gần 22 giờ, một phần mặt đường lại bị rào chắn để phục vụ thi công. Vỉa hè đoạn đường Hoàng Diệu, chỗ giao với chân cầu Ông Lãnh cũng bị đào lên làm lại.Đáng nói, hai bên đường Hoàng Diệu hầu hết là các hộ kinh doanh, công trình ngổn ngang kéo theo bụi mù mịt ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của những hộ này cũng như việc đi lại của người dân.“Đường này cũng có lồi lõm do xe tải thường xuyên qua lại ban đêm nhưng đâu phải mới. Quanh năm không làm, cuối năm người ta buôn bán chạy hàng lại đè ra cào lên lấp lại. Bụi bặm mù mịt thế này, nhà cửa còn phải đóng cửa im ỉm chứ bán buôn gì nổi”, chị Hoài, bán tạp hóa tại đường Hoàng Diệu, than.Báo Xã Luận kể: Lao động chờ thưởng Tết, doanh nghiệp khó tuyển dụng cuối năm.Dịp cuối năm, thị trường việc làm diễn ra khá sôi động nhất đặc biệt với những công việc giản đơn, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng do người lao động có tâm lý chờ thưởng Tết.Từ tháng 12, thị trường việc làm thời vụ diễn ra sôi nổi do những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ, siêu thị... cần nhiều nhân lực để phục vụ khách hàng.Báo Dân Trí kể: Thị trường TV cuối năm sôi động nhờ giá tốt.Sức mua TV dịp cuối 2018 tăng mạnh do mẫu mã đa dạng hơn, các model màn hình lớn giá bán ngày càng phù hợp với khách hàng.Cuối năm là thời điểm ăn nên làm ra của các cửa hàng điện máy, nhất là ngành hàng TV.Báo Thế Giới Tiếp Thị kể: Giá tôm nguyên liệu cho xuất khẩu về cuối năm có dấu hiệu giảm do phần lớn các doanh nghiệp đã hoàn tất các hợp đồng xuất khẩu sang nước ngoài phục vụ dịp Noel và năm mới, trong khi các hợp đồng cho năm 2019 vẫn chưa được ký kết nhiều.Tuy nhiên, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản dự báo, giá tôm trong nước (tôm sống, oxy) từ nay đến cuối năm và trước Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh do sức mua của người tiêu dùng thời điểm này tăng.Báo CafeF kể: Như mọi năm, cứ mỗi dịp cận Tết, thị trường bất động sản cuối năm lại trở nên sôi động. Chủ đầu tư bất động sản liên tục điều chỉnh phương thức thanh toán linh hoạt, áp dụng các chính sách ưu đãi lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua nhà...Việc đưa ra các gói khuyến mại lớn khi bán hàng dịp cuối năm vừa tạo cú hích giúp chủ đầu tư đẩy nhanh doanh thu, chốt lợi nhuận cuối năm, đồng thời tăng uy tín với khách hàng mua nhà. Đây cũng là thời điểm khách hàng có thể tranh thủ thị trường có nhiều yếu tố có lợi để mua nhà hoặc đầu tư.Báo Tiền Phong kể: Cuối năm, cảnh giác với đồ gỗ rởm.Gần cuối năm, nhu cầu mua sắm đồ gỗ nội thất tăng cao. Tuy nhiên, người tiêu dùng rất dễ mất tiền triệu, vì mua phải hàng nội thất giả gỗ tự nhiên.Vỏ gỗ thịt, ruột gỗ dăm: Gần đây, nhiều bạn đọc phản ánh, họ mua đồ gỗ tự nhiên (hay còn gọi là gỗ thịt) nhưng sau một thời gian sử dụng mới phát hiện đó là gỗ được làm giả một cách tinh vi. Sau một thời gian sử dụng, mặt ngoài của gỗ bong tróc, lộ ra bên trong là gỗ làm bằng mùn cưa, gỗ dăm...