Nhật Miễn Phí Các Lớp Mầm Non

TOKYO, Nhật Bản -- Trong khi dân số Nhật Bản co cụm, sinh suất giảm, chính phủ quyết định cho miễn phí mầm non.Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Sáu, các bộ trưởng đưa ra các biện pháp chính sách tại cuộc họp của Nội các.Chính sách miễn phí giáo dục mầm non dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2019 khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 8% hiện nay lên 10%.Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi sẽ được học miễn phí ở mẫu giáo hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày được công nhận. Đối với cơ sở trông trẻ ban ngày không được công nhận, hộ gia đình gửi trẻ sẽ được hỗ trợ nếu chính quyền địa phương xác nhận hộ gia đình cần dịch vụ trông trẻ ban ngày.Chính phủ cũng quyết định chủ trương miễn phí giáo dục bậc đại học. Hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ được miễn phần lớn tiền nhập học và học phí.Dự kiến sẽ có thêm nhiều chương trình học bổng không hoàn lại.Cũng nên ghi nhận tình hình dân số Nhật Bản qua Tự điển Bách khao Mở: Với tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ cao, tình trạng lão hóa dân số một cách nhanh chóng thời gian gần đây trở thành vấn đề nghiêm trọng với Nhật. Dân số giảm liên tiếp kể từ năm 2007, trong khi số người cao tuổi lần đầu tiên chiếm 1/4 tổng dân số. Tới ngày 1-10-2013, dân số Nhật Bản đã giảm 0,17% (khoảng 217.000 người) xuống còn 127.298.000 người, trong đó tính cả người nước ngoài cư trú lâu dài tại Nhật Bản.Nhóm người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tăng thêm 1,1 triệu người lên 31,9 triệu người, chiếm 25,1% dân số Nhật Bản. Trong khi đó, năm 2013, số ca sinh mới ở nước này giảm khoảng 6.000 ca so với 1 năm trước đó. Năm 2014, số lượng người già trên 65 tuổi đã cao gấp đôi so với số lượng trẻ em dưới 14 tuổi.Năm 2017, tại Nhật chỉ có 941.000 trẻ em ra đời, mức thấp nhất kể từ năm 1899 (khi công tác thống kê bắt đầu được thực hiện), sụt giảm 36.000 trẻ em so với năm 2016 và là năm thứ hai liên tiếp số trẻ em ra đời dưới 1 triệu. Tỷ lệ tử vong trong năm 2017 lại tăng 3% lên mức 1,34 triệu, mức cao nhất thời kỳ sau 1945. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là tỷ lệ người tử vong vì già yếu là hơn 400.000 người (cao hơn 72.000 người so với năm 2016).Như vậy, dân số Nhật trong năm 2017 đã sụt giảm 374.000 người, đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp dân số Nhật Bản bị sụt giảm.Tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 27,2%, mức cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay, trong khi tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi giảm xuống mức thấp kỷ lục là 12,7%. Một kỷ lục buồn khác cũng được xác lập là số người Nhật kết hôn mới trong năm 2017 cũng thấp nhất kể từ sau năm 1945, với chỉ 607.000 cặp vợ chồng mới, giảm 14.000 cặp so với năm 2016.Trước thực trạng lão hóa dân số đáng báo động, Chính phủ Nhật Bản đưa ra cảnh báo, vào năm 2060 gần 40% dân số nước này là người cao tuổi. Tình trạng dân số lão hóa không chỉ kéo theo gánh nặng về trợ cấp an sinh xã hội khi số người nhận lương hưu ngày một tăng, mà còn là trở ngại lớn với đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản khi mà lực lượng lao động trẻ ngày càng ít đi.