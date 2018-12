Di Hại Của Biến Cố 911: 15 Cảnh Sát Chết Vì Ung Thư

NEW YORK CITY - Ung thư là hậu quả của ô nhiễm gây ra bởi trận tấn công khủng bố tại Tháp Đôi New York và là nguyên nhân gây tử vong 15 cảnh sát viên trong năm 2018.Hồ sơ ghi nhận tử vong toàn quốc của cảnh sát năm 2018 tăng 12%, gồm 144 tính đến ngày 27-12 so với 129 của năm trước.Nguyên nhân dẫn đầu là súng đạn, gồm 52 tử vong, tăng 13% so với năm trước. 50 người chết vì tai nạn lưu thông.Số cảnh sát chết vì di hại của ung thư gây ra bởi biến cố 11-9-2001 là 15, tăng gấp 4 năm 2017.