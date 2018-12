Đền Thờ Đức Thánh Trần Tổ Chức Họp Mặt Cuối Năm 2018

Hình ảnh trong buổi họp mặt cuối năm tại Đền Thờ Đức Thánh Trần.

Westminster (Bình Sa)- Đền Thờ Đức Thánh Trần tọa lạc tại số 9078 Bolsa Ave (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) Westminter vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ Bảy, 22/12/2018, đã tổ chức buổi lễ tạ ơn Đức Thánh Trần và sau đó là tiệc chung vui cuối năm, cũng là dịp để Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần có dịp cảm ơn qúy vị mạnh thường quân, qúy ân nhân, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đồng hương và nhất là những thành viên trong hội đồng quản trị đền thờ Đức Thánh Trần.Sau một năm vất vả với nhiều sự kiện xảy ra trong cộng đồng, trải qua bao ngày dầm sương dãi nắng từ tháng 6/2018 đến nay cũng như những công tác tại hải ngoại bao năm qua, chúng ta chưa có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhau hàn huyên tâm sự.Tham dự bữa tiệc cuối năm, ngoài các vị trong Hội Đồng Quản Trị và gia đình còn có nhiều niên trưởng và đại diện nhiều tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng trong đó có quý niên trưởng: Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Hồ Sĩ Khải và phu nhân, Trần Quan An và phu nhân; Nguyễn Văn Ức và phu nhân, các vị đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Bạc Liệu, Hội Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Nghị Viên Tài Đỗ, ông Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster, nhà báo Du Miên và phu nhân ... và một số đồng hương.Nghi thức lễ bắt đầu, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn và các vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, các vị niên trưởng và phu nhân, Nghị Viên Phát Bùi và Nghị Viên Tài Đỗ, ông Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster, qúy vị nhân sĩ cùng đồng hương đã đứng chật bên trong, một số người tham dự phải đứng bên ngoài hướng về bàn thờ Đức Thánh Trần cùng chắp tay cầu nguyện.Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn chắp tay nguyện cầu: “Kính lạy Đức Thánh Trần linh thiêng. Hôm nay là ngày nhơn loại chuẩn bị đón mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sanh, và là những ngày cuối năm dương lịch, chúng con tụ họp trước thánh tượng Ngài để cầu xin Đức Thánh Trần phò hộ độ trì cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng con luôn luôn biết thương yêu, đoàn kết một lòng, biết bỏ thù hận cá nhân để cùng đùm bọc nhau trong cuộc sống và hỗ trợ đồng bào trong nước giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân. Chúng con cũng khẩn cầu Ngài phù hộ độ trì cho quê hương dân tộc Việt Nam thoát ách cai trị của tà quyền Cộng Sản để Tổ Quốc chúng con được vẹn toàn không rơi vào tay Tàu Cộng. Chúng con thành tâm khấn nguyện Ngài.”Sau lời khấn nguyện, tất cả cùng đốt nhang tưởng nhớ đến Ngài.Tiếp theo, mọi người cùng hàn huyên tâm sự ôn lại những sinh hoạt trong năm qua, từ những cuộc xuống đường chống văn hóa vận Việt Cộng đến những cuộc tuần hành mỗi tuần, mỗi hai tuần trên đại lộ Bolsa để hỗ trợ đồng bào trong nước vùng lên, đạp đổ bạo quyền cộng sản đem lại cho quê hương Việt Nam tự do, dân chủ.Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn thay mặt Hội Đồng Quản Trị cám ơn ông Ralph Ornelas, Cảnh Sát Trưởng Westminster, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Nghị Viên Tài Đỗ của TP. Westminster, và đồng hương đã đến tham dự, một lần nữa xin cảm tạ tất cả quý ân nhân, mạnh thường quân đã hỗ trợ tài chánh để trả chi phí thuê mướn nơi đây làm Đền Thờ Đức Thánh Trần, và ông mong được nhiều người giúp đỡ để duy trì địa điểm thuận tiện này.Đền thờ Đức Thánh Trần, ngoài việc thờ cúng vị anh hùng dân tộc còn là địa điểm tập trung sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Little Saigon Nam California.Sau lời cám ơn của vị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, mọi người cùng nhau dùng tiệc cuối năm với những món ăn truyền thống trong đó có thịt heo quay, bánh hỏi và nhiều món ngon khác, do các thành viên trong hội đóng góp.Trước khi chia tay mọi người còn hẹn gặp nhau trong ngày TẾT Nguyên Đán 2019.