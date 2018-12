Thư Thiếu Nhi: Bánh Khúc Cây

(Xem: 55)

SAIGON -- Dệt may Việt Nam tăng tốc xuất khẩu. Bản tin VnEconomy ghi nhận: Xuất khẩu dệt may tăng đột biến, kim ngạch năm 2018 hơn 36 tỷ USD. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay... Bản tin cũng cho biết: Nếu nhìn top 10 của dệt may thế giới, không nước nào tăng trưởng 2 con số, chủ yếu tăng dưới 5%.