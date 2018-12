Nổ Trạm Biến Điện Soi Sáng Bầu Trời Đêm New York

NEW YORK CITY - Biến điện nổ cháy tại nhà máy điện Con Ed tại phường Queens của thành phố New York soi sáng bầu trời đêm.Tin cảnh sát sở tại ghi: nổ trạm biến điện không lâu sau 9 giờ tối Thứ Năm, không gây thương vong, theo tường thuật của CBS.Phóng viên mô tả ánh sáng do vụ nổ gây ra là xanh chói, chiếu sáng như ban ngày.Thị trưởng Bill de Blasio xác nhận có mất điện rải rác đây đó.Hiện tượng bất ngờ khiến 1 số cư dân nghĩ tới sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.