Cựu Quyền Giám Đốc CIA: Thế Tử Saudi Ngu Khi Giết Khashoggi

WASHINGTON - Trong chương trình “The Takeout” của CBS, cựu quyền giám đốc CIA Michael Morell mô tả hành động của thế tử Mohamed bin Salman trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi là “bất cẩn và ngu xuẩn, cũng là đặc biệt táo bạo”.Đầu tháng này, ông Khashoggi có tên trong danh sách “Person of the Year” của tạp chí TIME.Ông Morell nói với nhà truyền thông của CBS “Làm sao có thể nghĩ là sẽ thoát qua 1 vụ như thế - ngồi tại Riyadh và nghĩ có thể vô can là cực kỳ ngu dại”.Cựu viên chức cao cấp CIA cũng mô tả mặt khác của con người bin Salman là xấc xược, thiếu kinh nghiệm, hoang tưởng, công khai tỏ ý quan ngại về bất đồng chính kiến, về Huynh Đệ Hồi Giáo, là những phán đoán tệ hại.