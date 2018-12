Cố Vấn Bolton Đi Thổ Nhĩ Kỳ, Israel Bàn Chuyện Syria

WASHINGTON - Tiếp theo quyết định giải kết tại Syria của TT Trump, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chuẩn bị đi Thổ Nhĩ Kỳ và Israel để tìm kiếm thỏa thuận về phối hợp hành động.Cả Ankara và Jerusalem cùng hân hoan đón nhận chuyển hướng của Washington về Syria.Ông Bolton phóng twitter cho biết ông sẽ lên đường vào đầu tháng.Lý do rút quân do TT Trump nêu ra là “ISIS đã bị đánh bại tại Syria”, là điều mà giới phân tích hoài nghi.Nga lên án Israel về vụ bắn phi đạn nhắm mục tiêu Hizbollah gần Damascus hôm Thứ Ba trong khi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận quyền tự vệ của Israel chống lại sự hiện diện quân sự của Hizbollah tại Syria.Phóng viên Pháp nghe tin ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ gặp Thủ Tướng Netanyahu tuần tới khi ông này công du Brazil.