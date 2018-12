Đài Loan, Lô Hàng iPhone, Tạt Axít, Lâm Tặc...

Xuân NiệmTốn bao nhiêu tiền để đi tour Đài Loan và bỏ trốn? Câu trả lời là tùy...Bản tin Zing kể: Trả lời cơ quan chức năng Đài Loan hôm 27/12, 3 du khách Việt Nam đầu tiên bị bắt lại (gồm 2 nam 1 nữ) thừa nhận họ đến Đài Loan để làm việc kiếm tiền, không phải đi du lịch, theo Apple Daily.Trước đó, họ đã tiêu tốn khoảng từ 20.000 đến 70.000 tân Đài tệ (15 đến 53 triệu đồng, tùy người) để mua tour tham quan Đài Loan. Sau khi đến đây, họ lập tức được người thân bạn bè đưa đi.Khi iPhone bị chê... Bản tin BizLive/Người Lao Động kể: Liên quan đến lô hàng gần 1.200 điện thoại iPhone vận chuyển về sân bay Nội Bài có hành vi khai sai, không khai hàng hóa nhập khẩu, ngày 27/12, ông Nguyễn Khánh Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cho biết đến nay vẫn chưa xác minh được chủ thực sự của lô hàng này.Cơ quan này đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có tung tích của người chủ thực sự sở hữu lô hàng này. Theo ông Quang, Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ tiếp tục phối hợp các ngành khác như đơn vị vận chuyển, lưu giữ ở cảng hàng không để tìm chủ lô hàng đích thực.Báo Thanh Niên kể: Lực lượng chức năng huyện Thường Tín (Hà Nội) đang khẩn trương truy tìm 2 nam thanh niên chạy xe máy ngang nhiên rải đinh trước đầu xe tải đang di chuyển trên tỉnh lộ 427, đoạn qua địa bàn huyện này.Báo SGGP kể: Ngày 28-12, Công an huyện Củ Chi, TPSG đang truy bắt đối tượng nghi dùng axit tạt vào mặt chị Đ.N.N. (SN 1989) khiến chị N. bị hỏng 2 mắt.Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 25-12, chị N. điều khiển xe máy lưu thông ở khu vực huyện Củ Chi, TPSG. Khi vừa đi tới đường Nhuận Đức, ấp Bầu Chứa, xã Nhuận Đức thì có 1 người đàn ông đi xe máy theo sau.Lúc này, người đàn ông áp sát rồi cầm ca hoá chất nghi là axit tạt vào mặt khiến chị N. Vụ việc xảy ra nhanh nên chị N. ngã xe và bị thương ở vùng mặt.Báo Tiền Phong kể: Hy hữu, hạ sát 32 cây rừng để 'chặn' đường lâm tặc.2 nhân viên quản lý bảo vệ rừng đã thuê người dùng cưa máy cắt hạ 32 cây gỗ với khối lượng 37,7 m3 gỗ đổ ngang đường nhằm “chặn đường đi” của lâm tặc. Việc hy hữu này xảy ra tại huyện Kbang, Gia Lai.Báo Lao Động Thủ Đô kể: Hiện nay, việc học sinh sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe là vấn đề cần được quan tâm, bởi thực tế không ít vụ TNGT xảy ra, trong đó người gây tai nạn và nạn nhân thuộc nhóm đối tượng này. Theo điều tra của Ủy ban ATGT quốc gia, gần 80% số người bị xử lý khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 - 35. Trong đó, khoảng 80% là học sinh, sinh viên khi đi xe máy không có Giấy phép lái xe; 95% điều khiển xe sai kỹ thuật. Đặc biệt, nhiều học sinh THPT không có giấy phép lái xe vẫn sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường.Báo Lao Động kể: Khoảng 7h sáng ngàyy 28.12, cầu gỗ Phú Kiểng nối 2 bờ sông Cái thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang (Khánh Hoà) bị gãy. Vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm nhiều người dân đang lưu thông...Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: Cầu bị gãy và nghiêng một bên đúng giờ cao điểm mọi người đi làm, đưa con đi học. Có 3 người không chạy kịp bị rơi xuống sông nhưng được mấy ghe gần đó cứu kịp thời. Đến 9h, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất, người dân có thể qua lại.VOV kể: Nhóm thanh thiếu niên ở Bạc Liêu khai lý do bị xe tải chiếu đèn vào mắt nên bực tức rủ nhau ném đá hàng loạt xe tải lưu thông qua địa phận tỉnh này.Cổng TTĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, chiều 27/12, Công an huyện Phước Long đã bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ ném đá xe ô tô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đoạn qua xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.Báo Bảo Vệ Pháp Luật kể: Một cô gái đã chết khi rơi từ tầng cao của ký túc xá trường Đại học công nghiệp TP SG xuống đất tử vong vào rạng sáng ngày 28/12 khiến nhiều sinh viên bàng hoàng.Bước đầu xác định nạn nhân từ 25-30 tuổi, không phải là sinh viên của trường, sáng nay cô gái này đi vào trường rồi sau đó xảy ra vụ việc. Do trên người cô gái không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.Báo Người Đưa Tin kể: Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng – người đưa 10 viên ma túy vào phòng Karaoke DuBai (TT.Hương Khê, Hà Tĩnh) tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè chỉ phạt hành chính vì được xác định là con nghiện, 3 người khác không phải con nghiện đã bị truy tố. Có người ác khẩu nói nhờ nghiện mà cô Hằng gặp… may...Xin nhấn mạnh, cô Hằng mang 10 viên ma túy vào quán nhưng chỉ bị phạt hành chính, không bị tạm giữ điều tra. Còn Biện Thị Lý (SN 1982), Phan Khắc Quỳnh (SN 1990) đều trú thị trấn Hương Khê; Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú TP.Hà Tĩnh) đưa 5 viên ma túy vào phòng karaoke thì bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.An Ninh Thủ Đô kể: "Mục tiêu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở Asian Cup tới là vượt qua vòng bảng. Để làm được điều này, đội bóng sẽ phải có được ít nhất bốn điểm", trợ lý HLV Lee Young-jin chia sẻ với hãng tin Yohap News của Hàn Quốc.Trợ lý đồng hương Lee Young-jin được xem là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo và là "người hùng thầm lặng" trong chiến công của các ĐT Việt Nam. Ông Lee là người am hiểu chuyên môn, có những ý kiến xác đáng cho HLV trưởng Park Hang-seo trong việc lên đấu pháp trước mỗi trận đấu.VTC kể: Đang chạy trên quốc lộ 7 (Nghệ An), xe buýt chở 17 hành khách bị xe tải chạy hướng ngược lại tông vào hông và bị rơi xuống vực.Khoảng 7h30 ngày 28/12, tại Km47+350 quốc lộ 7, đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), một vụ tai nạn giao thông xảy giữa xe buýt và xe tải khiến nhiều người hoảng loạn.Vào thời điểm trên, xe buýt tuyến số 30 của nhà xe Khanh Quỳnh BKS 37B – 017.30 đang đi theo hướng Anh Sơn – Đô Lương – TP Vinh, khi đến Km47+350 QL7 (đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) thì va chạm với xe tải BKS 37C-193.95 rơ-moóc BKS 37R – 014.75 đi hướng ngược lại.Đời Sống VN kể: Sáng Thứ Sáu trên QL6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La do trời mưa phùn, đường trơn, 4 ô tô đã đâm vào nhau lật ngang dưới rãnh....Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng nay, tại Km số 177+800, 177+750 trên tuyến QL6 đoạn qua bản Chiềng Đi (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn được xác định là do mưa phùn, sương mù, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn của lái xe. Vụ tai nạn khiến cho giao thông ách tắc hơn 1h đồng hồ.Người Lao Động kể: Trong đêm, 3 trụ điện và cáp viễn thông thi nhau bốc cháy, khiến hơn ngàn hộ dân ở Phú Mỹ nháo nhào vì mất điện.Sáng 28-12, các nhà mạng Viettel, FPT và VNPT đang triển khai khắc phục sự cố cháy trụ điện lan sang hệ thống dây của các nhà mạng diễn ra trong khuya 27-12.Điện lực cũng cho hay đã khắc phục xong sự cố gây mất điện diện rộng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).