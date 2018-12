THÔNG BÁO



(Tiếp theo Thông Báo ngày 5 Tháng 12 năm 2018)



V/v: Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Lên Án Cộng Sản Việt Nam 22/01/19, 10am -12pm trước trụ sở LHQ, Geneva



Nhân ngày tái duyệt xét định kỳ của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam, diễn ra vào ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Geneva, một cuộc biểu tình lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam với tầm vóc quốc tế sẽ được tổ chức.



BAN TỔ CHỨC

Thành phần Ban Tổ Chức gồm có: -Phong Trào Việt Hưng (Mỹ châu); -Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Âu châu); -Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng (Âu châu); vâ -Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (Úc châu ).



CHƯƠNG TRÌNH

1. Buổi sinh hoạt thân tình vào lúc 7.30 giờ tối thứ Hai ngày 21/01/19 tại Hôtel Royal, Rue de Lausanne 41-43 1201 Geneva. Chương trình bao gồm: -Sinh hoạtlàm quen và tâm tình; -Cầu nguyện cho quê hương; -Văn nghệ của các phái đoàncùngca sĩ Hoàng Quân (từ Hoa Kỳ) và ca sĩ Thu Sương (từ Pháp Quốc); vâ -Chuẩn bị cho cuộc biểu tình sáng hôm sau.



2. Biểu Tình từ 10am -12pm, thứ Ba ngày 22/01/19 Xin quý đồng hương tập trung trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, Palais des Nations, 1211 Genève vàolúc 9.30 sáng để chúng ta bắt đầu chương trình đúng giờ.



3. Thăm viếng danh lam thắng cảnh Thụy Sĩ Quý đồng hương có thể đặt tour trọn gói đủ các loại từ nửa ngày cho đến một ngày hoặc nhiều ngày. Theo BTC, công ty đặt tour uy tín có được nhiều tour đa dạng, giá cả phải chăng là Viator. Quý đồng hương có thể tự đặt tour qua link dưới đây: https://www.viator.com/Geneva/d578-ttd.



THAM DỰ

1. Đồng hương (cá nhân hay đại diện phái đoàn các địa phương) cần được giúp việc thu xếp ăn ở, xin ghi danh với Ban Tổ Chức trước ngày 06/01/19. Địa chỉ chỗ ở: Geneva Hostel, 30 rue Rothschild 1202 Genèva.

-Lệ phí ngủ lại đêm thứ Hai (21/01/19), bao gồm ăn tối và ăn sáng thứ Ba (22/01/19), cho mỗi người là €60. -Lệ phí ngủ lại cho hai đêm thứ Hai (21/01/19) và thứ Ba (22/01/19), bao gồm hai bữa ăn tối và hai bữa ăn sáng, cho mỗi người là€120.



2. Chi tiết để liên lạc Ban Tổ Chức -Ông Ngô Hoàng Phong (Đức) -số +49 1522 868 6696, email: hpngo_germany@yahoo.de -Ông Hoàng Minh Hùng (Úc) -số +61 415 652 211, email: viettradingpost2016@gmail.com -Ông Đặng Văn Minh (Mỹ) -số: +1 240 481 0696, email: mdang3000@gmail.com



XIN LƯU Ý



Xin quý Đoàn Thể giúp BTC mang theo thật nhiều Cờ Vàng. BTC cũng khuyến khích quý Đoàn Thể mang theo một hoặc nhiều nhấtlà hai lá cờ đại diện Tổ Chức của mình. Đồng thời, mỗi Đoàn Thể có thể mang theo một biểu ngữ lớn không quá khổ 1m x 3m và xin cho BTC biết nội dung trước đó. Riêng cá nhân, quý đồng hương có thể tự do mang theo Cờ Vàng và cờ đại diện quốc gia nơi mình sinh sống.



BTC đặc biệt yêu cầu quý đồng hương không mang theo Cờ Đỏ của nhà cầm quyền CSVN dưới mọi hình thức.



BTC xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Cộng Đồng và Đoàn Thể như sau:

1 Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Âu Châu

2 Cộng Đồng Người ViệtTự Do Liên Bang Úc Châu

3 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp

4 Hội Người ViệtTỵ Nạn tại Na Uy

5 Hội Người Việt Calgary Canada

6 Việt Nam Quốc Dân Đảng

7 VOICE tại Âu châu

8 Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức

9 Liên Đoàn Lao Động ViệtTự Do

10 HộiTín Hữu Cao Đài tại Pháp

11 Nhóm Linh Mục Công Giáo VN tại Pháp

12 Văn Phòng Liên Lạc Các Hội Đoàn Và Người ViệtTự Do tại Pháp

13 Phong Trào Thăng Tiến VN tại Pháp

14 Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris

15 Hội TALEA tại Pháp

16 Hội FAVIC tại Pháp

17 Hội Văn Hóa Người ViệtTự Do tại Pháp

18 Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu

19 Tông Đồ Mục Vụ Sức Khỏe Úc Châu

20 Khối 1706 Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam

21 Đảng Tân Đại Việt/Liên Khu Bộ Âu Châu & Úc Châu

22 Đài Truyền Hình Việt Nam Calgary Canada

23 Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do

24 Hội Hải Quân và Hàng Hảitại Pháp

25 Hội Gia Long Âu Châu

26 Hội Bussy Saigon

27 Hội Thân Hữu Pháp Á

28 Alliance pour la Démocratie au Vietnam/Ouest USA

29 American Vietnamese Elderly Association Arizona

30 Association Des Électeurs Américains D'origine Vietnamienne

31 Dai Viet political Party Arizona Chapter

32 Dorchester Public Health Group and Founder

33 The Former Police Officers Arizona

34 The Military Academy Da Lat Arizona

35 The Navy Veteran Association Arizona

36 The oversea Vietnamese Veteran Young Cadet Arizona

37 The Provincial Quang Tri and Thua Thien Countrymen Arizona

38 The Vietnamese Community South California

39 The oversea unified Hoa Hao Arizona

40 Union Des Vietnamiens Libres

41 Vietnamese Community of Arizona

42 Vietnamese Veterans Association, Arizona

43 Cộng Đồng Việt Nam Nam California USA

44 Hội Đồng Đòan Kết Người Việt Quốc Gia

45 Hội Cử Tri Việt Mỹ

46 Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ

47 Linh Mục Nguyên Thanh, Cựu Linh Mục Tuyên Úy QLVNCH/USA.

48 Hội Đồng Cố Vấn CĐVN Nam California

49 Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Khu Bộ Tây Hoa Kỳ

50 Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto Canada

Nhân dịp trong Mùa Vọng, BTC xin kính chúc quý Đoàn Thể và đồng hương ngày Giáng Sinh tràn đầy yêu thương và ơn lành. Xin được hẹn nhau cùng chung tiếng nói, khát vọng con tim, hướng về quê hương tổ quốc Việt Nam vào ngày 22 tháng 1 tại Geneva.



Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức



Trần Kiều Ngọc

24.12.18