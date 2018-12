Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ họp mặt cùng Danh thủ Tây Ban Cầm Brazil FLAVIO APRO

(Xem: 673)

Release all Annamese political prisoners. - Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đã bị Toà án Việt Nam tuỳ tiện quy kết là “gây rối trật tự”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”…;-