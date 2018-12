(Xem: 42)

Giáng Sinh từ lâu đã thành lễ đạo lẫn lễ đời. Giáng Sinh ở Tây Âu, Bắc Mỹ gần như chung với Tết Dương Lịch. Đây là cơ hội con người giải trí, vui chơi sau gần cả năm làm việc. Số lượng người Mỹ đi chơi mùa lễ Giáng Sinh năm 2018 sẽ cao kỷ lục. Tổ chức AAA ước đoán có khoảng 112.5 triệu người Mỹ lái xe đi chơi ngoài thành phố, tăng 4.4% so với năm ngoái, cao nhất từ năm 2001 đến nay. Chắc hẳn là do kinh tế Mỹ phát triển, an ninh bảo đảm. Có tin TT Trump của Mỹ tính nghỉ 16 ngày, thú vui của Ông là đi đánh golf, nhưng giờ chót kẹt chánh phủ không được Quốc Hội cấp kinh phí bổ sung, phải đóng cửa một phần công sở, Ông đành ở nhà lo giải quyết.