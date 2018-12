Saudi Arabia: Cải Tổ Nội Các, Vua Cử Ngoại Trưởng Mới

RIYADH - Ngoại trưởng mới được Vua bin Salman bổ nhiệm trong cải tổ nội các.Truyền thông trong nước báo tin: đợt cải tổ lớn này bao gồm các chức vụ an ninh quốc gia.Vương triều Riyadh đang ứng phó với ảnh hưởng tai hại của vụ thủ tiêu nhà báo Khashioggi tại Istanbul đầu Tháng 10.Tuần qua, chính quyền Riyadh loan báo thành lập 3 cơ quan mới để tăng tiến các hoạt động tình báo.Reuters cho hay: tân bộ trưởng ngoại giao Ibrahim al-Assaf thay thế bộ trưởng Adel al-Jubeir được giao nhiệm vụ mới là cố vấn.Vương triều Riyadh đang nỗ lực vận động chống lại nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ hô hào ngưng hậu thuẫn can thiệp quân sự của Saudi tại Yemen và quy trách nhiệm thế tử Mohamed bin Salman trong nghi án Khashoggi.Riyadh khẳng định: các lý cớ trong nghị quyết này là không cụ thể.Tân ngoại trưởng al-Assaf được biết là bộ trưởng tài chính bị câu lưu vài tuần tại khách sạn Ritz-Carton trong cuộc điều tra tham nhũng có ý nghĩa thanh trừng của thế tử Mohamed trong năm qua.Trong đợt cải tổ này, Vua Saudi đã giao chức chỉ huy vệ binh quốc gia cho hoàng thân Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, thay thế hoàng thân Khaled bin Ayyaf, đồng thời ra lệnh cải tổ HĐ Chính Trị và An Ninh.Ngoài ra, Vua Saudi cũng chỉ thị thành lập cơ quan không gian dưới quyền điều khiển của con trai 62 tuổi là thái tử Sultan bin Salman – ông này được biết tiếng là phi hành gia đầu tiên của thế giới Arap và Hồi Giáo.